Kaie Kõrb: priimabaleriiniks saamine pole elus kõige tähtsam

Vikerraadio
MUBA balleti õppejuht Kaie Kõrb rääkis Vikerraadios, et ballett annab hea distsipliini, võrratu rühi ja nooruse. Kõrbi sõnul pole priimabaleriiniks saamine kõige tähtsam, sest balletikoolis õppinud lapsel on elus väga palju erinevaid väljundeid.

"Neljandat aastat MUBA toimetab ja väga hästi toimetab. See võtab aega , et kolm kooli kenasti kokku sulavad," ütles MUBA balleti õppejuht Kaie Kõrb. "Eelkõige on minu jõud täna MUBA-s, aga eksisteerib ka Kaie Kõrbi balletistuudio, kus on samuti väga palju õpetajaid ja õpilasi. Ilma hea huvihariduseta ei ole ju ka järelkasvu."

Kõrbi sõnul annab ballett väga hea distsipliini, hea rühi ja nooruse. "Samuti armastuse tantsu ja muusika vastu. Kui trenn on tehtud, on kergem istuda laua taha ja õppima hakata, sest vaim on värske ja füüsis on vormis. Mul endal oli küll omal ajal palju kergem tegeleda ka raamatu lugemisega või istuda laua taga, sa ei väsi, sul on hea vorm. Nii füüsis kui vaim peavad olema tasakaalus."

"Tihti tulevad lapsed katsetele ja me ei võta vastu. Lapsevanem helistab ja ütleb, et laps nii tahab, miks te teda vastu ei võta. No me väga tahaks võtta, aga siis selgitame, et ta ei saa varvaskingadel seista, sest jalalabad jäävad haigeks ja jalad lihtsalt deformeeruvad. Me ei saa võtta vastu lapsi, kellele pole looduse poolt vastavaid eeldusi antud," selgitas Kõrb.

Õpetaja sõnul söövad balletiõpilased koolis rohkem kui muusikaõpilased. "Nendel on ka balleti oode ette nähtud, sest päevad on pikad ja füüsiline koormus suur," tõdes Kõrb.

Kui lapsed tulevad balletikooli, unistavad nad kõik Kõrbi sõnul priimabaleriiniks saamisest, aga õige pea selgub, et on väga tugev tulemus ja suur õnn, kui saad töötada kordeballetis. "Igaühel on oma anne. Priimabaleriiniks olemine pole kõige tähtsam. Võib-olla mõni lõpetaja, kes lõpetab balletikooli, läheb hoopis Vikerraadiosse tööle ja hakkab tantsust rääkima või saab kostüümikunstnikuks. Või kui ta ei lähegi teatrisse tööle, saab ta koolist kätte rühi, tervise, heaolu ja rõõmsa meele."

"On ülioluline, et vanem märkaks, mis võimed tema lapsel on ja oskab suunata. Mõnel lapsel on neid huvisid ka väga palju," sõnas Kõrb.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Märt Treier

