Katrin Pärn: Eino Baskinist rääkiv lavastus on minu jaoks väga isiklik

Näitleja ja lavastaja Katrin Pärn rääkis Vikerraadios, et hetkel on tal töös kaks teatriprojekti ja tõdes, et oma isast Eino Baskinist rääkiv muusikaline lavastus on tema jaoks väga isiklik ja näidendi lugemine tekitas temas nii positiivseid kui ka mitte nii positiivseid tundeid.

"Eks me kõik ole oma vanemate lapsed. Eino Baskin oli väga musikaalne mees, ma olen teda paaril korral laulmas kuulnud," muheles näitleja ja lavastaja Katrin Pärn, kelle ema on Malle Pärn ja isa Eino Baskin.

Suvel jõuab lavale muusikaline lavastus "Baskin", kus mängib ka Pärn. "Mulle on laval toimuv väga isiklik. Pean tuletama endale meelde, et peaksin hakkama distantseeruma sellest ja proovima seda kõike võtta väga neutraalselt. Liiga lähedal olemine selles kontekstis ei ole üldse kasulik."

Materjali lugedes tekkis Pärnal väga palju erinevaid emotsioone. "Nii positiivseid kui ka vähempositiivseid, aga see on paratamatu. Mina näen mingeid asju teisiti olulisuse skaalal, aga õnneks ma ei ole selle lavastuse lavastaja ega ka näidendi autor."

Pärna sõnul on ta materjali loomisel siiski ka kaasa rääkida ning tekkinud küsimustele vastata saanud. "Sellega ei saa siiski liiale minna."

"Ma pean oma isa väga kõvaks meheks ja ainulaadseks ka. Kui ma ringi vaatan ja vaatan teiste temaaegsete ja ka ammusemate koomikute, näitlejate või teatrijuhtide peale, pean ütlema, et Baskin on ikkagi väga äge tüüp ja teist sellist pole ma kohanud," tõi ta välja.

Eino Baskin tuli Pärna ellu siis, kui ta oli 17-aastane. "Sellest ajast peale jäime suhtlema. Itaga oli ta abielus 1950. aastatel. Mul oli selline lapsepõlv, et ma olin pidevalt teatris või teatriringkonnas. Lapsepõlvest on mul üldse segased või hämarad mälestused," nentis Pärn.

Kümmekond aastat tagasi mängis Pärn Tartu Uues Teatris etendust "Baskin". "Mina ja Janek Joost mängisime ära kõik Baskini-aegsed tüübid. Ma ise mängisin Baskinit, Järvetit, Ita Everit ja Pansot. Ita ja Roman Baskin käisid seda vaatamas ja mulle väga meeldis, kui Ita mulle pärast etendust ütles, et Everit tegid sa väga hästi. See oli mu jaoks nii suur tunnustus," meenutas Pärn. "Romani käest ma sain ka viie. Ta ütles, et isa oleks sinu üle uhke olnud."

Pärn tõdes, et mingil hetkel läks tema enda peas sassi, et kes tema vanemad siis on. "Ühe hetkel tundsin ma Itaga sellist lähedust, et ma ei saanud päris täpselt enam aru, keda ma siis mängin. Sellest tekkis mingi täiesti veider kehaväline kogemus," muheles Pärn.

Oma ema Malle Pärna pole ta kunagi pidanud kehastama.

Pärn tegutseb ka muusikuna ja kirjutab lugusid. "Ma olen oma elu jooksul kirjutanud päris palju laulusõnu ja kordades rohkem luuletusi, aga ma ei ole kunagi olnud eriline viisisepp. Aga mõni laul on mul elu jooksul tulnud koos viisiga," nentis Pärn, kes laulab ansamblis Külm Mai.

Elva Lend teatris esietendub 22. mail "Kahtlus". "See on päris karm lugu. Näidendis on tegemist range Iiri katoliku kooliga, aga see võib juhtuda igal pool, kus kooli direktor evib teatavaid kahtlusi oma personali suhtes. Kuidas mürgitatud meeles võivad kõik asjad muutuda patuseks, see on lugu fanatismist," kirjeldas Pärn lugu, milles ta mängib. "See on lugu inimlikkuse hoidmisest ja selle purustamisest."