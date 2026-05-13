Operatsiooniõed: kõige keerulisem on siis, kui mõni aparaat üles ütleb

Rahvusvahelisel õdede päeval rääkis PERH-i operatsiooniõde Kadri Kula "Ringvaates", et kõige keerulisemad hetked on siis, kui kriitilisel hetkel mõni aparaat üles ütleb. Õdede sõnul on käelised oskused väga olulised, et neil hetkedel ilma masinata hakkama saada.

"Mina tähistasin rahvusvahelist õdede päeva vaba päevaga, aga kõiki meie õdesid tervitas sel päeval meie õendusjuht," ütles PERH-i operatsiooniõde Annika Pukk.

PERH-i operatsiooniõe Eva-Heleen Koidu sõnul on õe amet väga põnev, sest iga päev toob midagi uut. "Rutiini ei teki," lisas Koit.

"Keeruline on siis, kui aparatuur üles ütleb," sõnas PERH-i operatsiooniõde Kadri Kula. "Viimati juhtus nii paar kuud tagasi, aga saime kõik korda ja patsient on terve. Lihtsalt hetkel, kui see juhtub, mõtled, et appikene, mis nüüd saab."

Operatsiooniõde Kairi Lepp tahtis õppida hoopis kehakultuuri, aga kuna ta ei osanud piisavalt hästi ujuda, ei julgenud ta ei katsetele minna.

Tänapäeval on õdede käsutuses palju abivahendeid, et operatsioonil kõik kiiresti ja viperusteta sujuks. "See on põhimõtteliselt nagu käsiõmblusmasin, mis lõikab ka. Tänapäeval on kõik juba valmis, aga vanasti oli niimoodi, et õed pidid pintsettidega tublisti näputööd tegema ja kõik klambrid ükshaaval masinasse panema," nentis Koit.

Populaarsust koguvad õdede humoorikad klipid Instagramis, kus nad tutvustavad oma tööd. "Tore on neid klippe teha. Kõik algas sellest, et koos midagi toredat teha ja teada anda, kes me oleme ja mida me teeme," tõi Pukk välja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

