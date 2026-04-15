PERH-i operatsiooniõed leevendavad tööjõupuudust humoorikate videotega

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) operatsiooniõed on kogunud populaarsust sotsiaalmeedias, kus jagavad humoorikaid videoid oma tööst. Õdede sõnul aitab huumor leevendada tööpinget ja on toetanud ka personali leidmist ajal, mil tervishoius valitseb tööjõupuudus.

PERH-i operatsioonikeskus, kus töötab 150 inimest ja tehakse aastas umbes 20 000 operatsiooni, on üks populaarsem näide, kuidas lisaks elude päästmisele tehakse Instagrami kontol oma töö üle nalja. PERH-i operatsioonikeskuse juht, anestesioloog Markko Pärtelpoeg rääkis "Pealtnägijas", et kaks aastat tagasi kontot luues oli üks eesmärk niiviisi uusi kolleege leida.

"Me proovisime alguses erinevaid asju: tegime avatud uste päevi ja viisime flaiereid kooli, et just koolist noori õeks või tehnikuks õppivad inimesi meile tööle saada. See ei kandnud väga palju vilja," tõdes ta. Siis pakkus haigla sekretär välja, et nad võiksid Tiktokis kätt proovida. "Aga me jäime Instagrami juurde ja alustasime vaikselt sellega."

Algul jagasid õed lihtsalt fotosid olulistest sündmustest, seejärel hakkasid lisama postitustesse irooniat. Murranguliseks osutus video DJ-anesteseoloogist, kus peaosas Markko Pärtelpoeg. Videot on vaadanud peaaegu kolm miljonit inimest, see on kogunudud 127 000 meeldimist ja üle tuhande kommentaari. Sellist tulemust võib kadestada iga Eesti suunamudija. "Alguses ehmatas see küll. Ei uskunud. See läks nii kiiresti," meenutas Pärtelpoeg.

14 aastat operatsiooniõena töötanud Minna-Mai Bergmann on Instagrami sketšide ideeline juht, režissöör, operaator, monteerija ja aktiivne osaline. Pärast tervishoiukõrgkooli magistriõpet taipas Bergmann, kuidas kolleege tööle meelitada.

"Kõik minuvanuses scroll'ivad, vaatavad reels'e ja asju, mis trendivad. Siis mul jäid paar asja silma. Ma jälgin USA opiõdesid päris palju juba selle jaoks, et saada ideid, kuidas nemad oma tööd tutvustavad, sest ma käin ka koolis valikainet õpetamas," rääkis Bergmann.

Praegu on kontol Perhoperatsiooniplokk juba ligi 9000 jälgijat ning seni kinniste uste taha saavad piiluda kõik huvilised, kusjuures isegi algajad meedikud, kes ise opituppa veel ei pääsegi.

"Meie mõte selle Instagramiga ongi näidata, et meil on ka tore, meil saab nalja ja me oleme tavalised inimesed, nagu ka patsiendid, kes meie juurde tulevad. Haigla ja operatsioonikeskus ei ole mingi hirmus koht, mida peaks hullult kartma, et mis nüüd küsitakse, mis seal tehakse või äkki keegi vaatab kurja pilguga. Me ikkagi oleme selleks siin, et aidata kõiki," lausus operatsiooniõde Annika Pukk.

Klippide tegemine pakub ka tegijatele endale palju nalja. "Absoluutselt kõik läheb sassi ja tekib selliseid humoorikaid hetki. Siis on pärast ikka natuke raskem tagasi lainele saada, aga tulebki korraks hingata ja minna edasi," rääkis 20-aastane Antonio Ibrus, kes on haiglas meditsiinitehnikuna aasta aeg töötanud. Ta vastutab seadmete korrasoleku eest, vabal ajal aitab noorema põlvkonna esindajana kolleege kaadri tagant operaatori, näitleja ja konsultandina.

Õed ja kirurgiatehnikud teevad videotes nalja selle üle, kuidas pastakad on pidevalt kadunud, kuidas on töötada naiskollektiivis või kuidas õed kirurgide üle nalja viskavad, kui ortopeed on häält tõstnud. Nad korraldavad moešõusid, oma olümpiamänge ja likvideerivad patsientide kirjaoskamatust.

"Regionaalhaiglas alustati sotsiaalmeedia väljaõpet, kus me õpime siis lisaks juurde veel, kuidas Instagramis täpsemalt trendidega kaasas käia. Me olime Markkoga paaris, tegime reels'i naba puhastamise kohta. Esimene asi, mis mul pähe tuli, sest ma näen valvetoas töötades, et inimesed tulevad must nabaga: kas päriselt keegi ei pese oma naba," tõi Bergmann välja.

Oluline on öelda, et ajal kui meedikud sotsiaalmeedias lustivad, saab ka põhitöö tehtud ja sageli filmitakse videoid töövälisel ajal. Haigla-influencerid on saavutanud enda sõnul ka algselt seatud eesmärgi – nad on suutnud värvata piisavalt inimesi ehk operatsioone pole pidanud enam personalipuuduses edasi lükkama.

"Täna töötavad meil kõik operatsioonitoad. Me oleme varasemalt pidanud operatsioonitube sulgema, sest ei ole personali. Nüüd me ei ole pidanud seda tegema. Meil on olnud see aasta kõik operatsioonitoad iga päev avatud. Me töötame täie mahuga," tõi Pärtelpoeg välja.

Bergmann lisas, et talle on isegi isiklikult kirjutatud ja uuritud, kas töövarjuks saab tulla. "On esimese ja teise kursuse õed, kes alles õpivad, näevad seda sotsiaalmeediakontot ja kirjutavad, kas võivad vaatama tulla," märkis ta.