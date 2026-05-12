Ivar Must: Dave Benton on intrigant ja manipuleerija

Ivar Must tõdes, et on Eurovisiooni võidust rääkimisest tüdinud. "See ei tule teemaks isegi mitte iga viie, vaid iga kahe ja poole aasta tagant. Ei ole enam mitte millestki rääkida. Üks ja sama jutt, küsimused on põhimõtteliselt samad. Kuidas te võitsite? Ma varsti enam ei mäletagi. Peaks hakkama lõpetama seda teemat," rääkis Must.

"Kuna ma esmaspäeval lugesin Tanel Padari meenutusi, – kes käis siin, ma ei tea mis pihtimiskoht see Vikerraadio on –, siis tegelikult ma kuskil oma sisikonnas olen oodanud 25 aastat, millal Tanel Padar vabandab. Esmaspäeval ta küll ei vabandanud, aga rääkis sellest juba nagu täiskasvanud inimene. Juba sai aru," tõdes võiduloo autor.

"Kõik need 25 aastat olin tema peale pahane olnud, et ta on kõik ära rikkunud. Aga siis ma sain aru, juba natukene varem kui esmaspäeval, et tema probleem on see, et ta on pehme. Ta ei oska korralikult ära öelda. Ta saatis kolm mänedžeri, kes ei lubanud minul rohkem Padariga suhelda, sest ma oleks võib-olla tirinud teda enda poole ja sundinud Dave Bentoniga koostööd tegema. 30 aastat vanusevahet, kultuurierinevused, erinevad keeled," märkis Must ning lisas, et sai siis aru, et võib-olla ei olegi selles kõiges süüdi Padar.

"Selles krahhis ongi süüdi Dave Benton. Kui ma pärast loo valmimist Padari kätte sain, siis mul oli vaja veel ühte meest ja mul oli kinnisidee, et kuna tegu on soul-disko looga, siis võiksid nahavärv ja temperament olla just sellised. Rääkisin tegelikult Joel de Lunaga, kellele ma olin lugusid teinud. Ta oli juba nõus ja ma nägin seda oma vaimusilmas. Kaks noort poissi, de Luna ka tantsis ja laulis hästi. Siis sattus minu stuudiosse Dave Benton," meenutas laulukirjutaja.

"Midagi ma talle miksisin ja siis ta kuulis lugu "Everybody". Ta hakkas mind anuma ja paluma, et ma võtaksin ta projekti. See oli põhimõtteliselt täitsa vastik. Pakkus ka raha, kui ma teda võtan. Neid rahasid ma muidugi ei näinud. Ja siin ongi see probleem, sest ma allusin. Ma arvan, et Dave Bentoni roll oli põhimõtteliselt mitte mingisugune. Aga kui ta sai meie projekti sisse, siis ta arvas, et vanamees hakkab kõiki õpetama," nentis Must.

"Kui me läksime Soome seda lugu miksima, siis ma ei tea, kas mingit sorti rassismi pärast, aga ta läks tollitöötajaga tülli. Karjus ta peale. Meid oleks võidud tagasi saata. Laeva peal tahtsime teda Taneliga üle parda visata. Ta hakkas nii teistsuguseks inimeseks. Ta on tegelikult intrigant ja manipuleerija. Ja las ta olla. Nüüd ma saan aru, et vaesekene Tanel vaatas mind, kes on 20 aastat vanem, vaatas Bentonit, kes on veel vanem, ja mõtles juba siis, kuhu ma sattusin," tõdes Must.

Must lisas, et Padar on südames rokkar ja teda tuli osalemiseks ära rääkida. "Ma tirisin teda. Andsin talle isegi võimaluse loos roki häälega karjuda. Kõik oli hästi, aga perspektiivi oli null," lisas ta.

Pühapäeva hommikul pärast Eurovisiooni võitu olevat Benton öelnud Mustale ja Padarile, et võit tuli ainult tänu temale. "Benton rääkis, et kui ta sai teada, et meie läheme Eurovisioonile, siis ta helistas läbi kõik oma tuttavad ajakirjanikud. Mul on ükskõik, mina olen loo autor. Aga miks sa alandad Padarit? Benton tegi samm-sammult kõik selle jaoks, et Padar lihtsalt lülitas ennast välja."

"Minule jäi tunne, et Padar reetis mind. Ma oleks hea meelega Padariga muusikat edasi teinud. Me oleksime veel edukaid lugusid teinud. Ta otsustas, et läheb oma rokiteed, mina jäin Bentoniga, aga läksime kahe kuu pärast riidu, sest temaga oli võimatu koostööd teha. Ma hakkasin ju kohe plaati tegema, sest keegi ei teadnud, et me võidame, materjali oli null," meenutas Must.

"Siis mind kutsus välja Benton ja ütles, et meil oli kokkulepe jagada raha neljaks. Ta ütles, et sa ei ole väärt seda ja pakkus mulle viis protsenti. Sellest sulle aitab, sest mina ju võitsin Eurovisiooni. Väga naljakas on seda meenutada. Siis ma ütlesin, et nüüd on kõik. Lõpetasin need kontserdid ära, kus nad võidulugu esitasid. Ütlesin, et ei luba seda lugu esitada ja ei ole lubanud siiamaani. Aga ta laulis seda 25 aastat luba küsimata. Kasutas minu lugu, minu fonogrammi, maksmata ühtegi senti EAÜ-le ega fonogrammitootjate ühingule," tõdes ta.

"Niimoodi me elame. Kõik tegeleme muusikaga, aga nüüd ma sain sellele loole punkti panna, ma loodan. Vaesekene Tanel, keda me kogu aeg süüdistasime. Jah, ta on päris palju pattu teinud, aga tema isiklik elu ei ole minu asi. Tegelikult intrigant oli Dave Benton, sest ta kiirustas. Sai aru, et ta on 50-aastane, tuli Tallinnasse ei kellenagi."