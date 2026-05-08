Florian Wahl: Putinil tuleb stressirohkem päev kui mul

Narva jõe promenaadil, Hermanni linnuse valvsa pilgu all annab Wahl kontserdi silent disco formaadis. "Üks teine kontsert on veel väga lähedal. Saja meetri kaugusel üle jõe toimub ka Venemaa pool kontsert, suur nostalgia-gigakontsert. Me oleme nende vaateväljas, omal väikesel platvormil promenaadi peal. Aga meie asi on kõrvaklappides, nii et me ei lähe sinna üle karjuma," selgitas Wahl.

Eesti poolsel promenaadilt piiritagust kontserti jälgivad inimesed Wahli ei heiduta. "Me oleme vaikselt kõrvaklappides. Laseme mulle ja teeme seda ainult toredamaks ma arvan. Putinil tuleb stressirohkem päev, kui mul. Ma arvan. Aga ma ei tea. Ma olen kõigeks valmis selles suhtes. Ma olen ühe korra molli saanud ja see oli ka venelastelt. Kolmes Lõvis," naeris Wahl.

"Ma olin kostüümis, ühes karakteris nimega Florian Wahli advokaat. Mul oli helesinine pintsakkostüüm ja blond parukas, olin koos kunstnik Kris Lemsaluga, kes ütles oma stuudios, et tule lähme siia baari ja teeme ühe dringi. Aga seal baaris oli vene skinhead'ide kogunemine. Ma ei meeldinud neile. Pärast seda läksin magama, ärkasin üles ja tegin laulu "Sain eile venelastelt molli". Selline hästi ilus klaveripala. Ühe korra peab saama ju," sõnas ta.

Wahl kinnitas, et Narvas on ta turvalisus siiski tagatud. "Niisama võib-olla ei läheks sinna lolli mängima. Üldse, et seal midagi teha, on päris palju erinevaid lubasid ja protseduure vaja. Me oleme sellega vaikselt tegelenud. Andsime hästi hilja teada, aga see oligi strateegiline," lisas ta.

Rääkides kontserdil kõlavast muusikast, rääkis Wahl, et on viimasel ajal olnud inspireeritud sõjast. "Ma ei tea, kas võib nii öelda. Ja ka Vene muusikast, ka nõukogudeaegsest elust ja muusikast. See on kuidagi haakunud nüüd praeguste projektidega. Tegin näiteks krokodill Gena sünnipäevalaulukese meloodia peale loo "Timofei Chalamei". Ja üks "Luikede järve" motiivil sissejuhatus "Pange luiged ekraanile" on ka," selgitas Wahl, kes pani vene keelde ka oma hiti "Mu vend on lesbi".

"Ma olin päris väsinud sellest loost juba. /.../ See sobib isegi vene keelde. Minu amatöörlikul arvamusel. Aga ma ei kujuta ette, kuidas venelaste jaoks see aktsent kõlab, sest ma olen üsna veendunud, et mu vene keel on päris puine, sest ma olen seda nii vähe rääkinud. Tahaks seda ka teada, kuigi veidi kardan seda tagasisidet," sõnas Wahl.