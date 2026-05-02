Laura Võigemast: kui naised omavahel ei räägi, jääb midagi väga olulist ütlemata

Eesti Rahva Muuseumis (ERM) jõuab laupäeval publiku ette heategevuslik kontsertetendus "Naise elu lõuend", mis keskendub naise elukaarele ning toetab rinnavähi teavituskampaaniat. Lavastaja Laura Võigemasti sõnul on oluline, et naised ka omavahel sellistest teemadest räägiksid.

Kontsertetendus "Naise elu lõuend" avab ühe naise elu erinevad etapid alates lapsepõlvest ja esimesest armumisest kuni emaduse, kaotuse ja elu lõplikkuse mõistmiseni. Läbivaks teemaks on soov jätta endast midagi tähendusrikast tulevastele põlvedele. Lavastuse on loonud Laura Võigemast ning projekti eestvedaja on Eesti Naislaulu Seltsi tegevjuht Teele Utt.

Kontsertetenduse idee sai alguse Eesti Naislaulu Seltsi liikmete seast. Teele Utt rääkis "Vikerhommikus", et projekti eesmärk on ühendada koorimuusika ja heategevus.

"Nad pöördusid meie poole sellise mõttega, et lisaks muudele väga toredatele tegevustele, mida me seltsiga teeme koorimuusika edendamiseks, võiksime panustada ka heategevusse, eriti heategevusse, mis on erilise fookusega suunatud just naistele," rääkis ta.

Tema sõnul oli eesmärk luua terviklik kunstiline elamus. "Meil oli soov luua üks ilus terviklik kontsertetendus, kus kõlaks nii naiskoori muusikat, aga mida toetaks ka erinevad tekstid ja visuaalid, mis seoks selle üheks tervikuks kokku ja mille alatooniks oleks ka väike mõtlemapanev hetk, et mida me kõik saaksime teha selleks, et oma tervist hoida."

Lavastaja Laura Võigemasti sõnul kujunes kontseptsioon koostöös kunstilise juhi Anneli Koppeliga ning sai inspiratsiooni naiste elukogemustest.

"Algne mõte mingite idukestega oli siis naiskoor Domina poolt, või eriliselt ühe laulja poolt välja käidud. Siis selguski, et see "Naise elu lõuend", mis on kontserdi pealkiri, võikski olla väikesed sissevaated, puistekesed ühe konkreetse naise elu hetkedest, mis võivad samas olla tuntavad ära paljudele meie seast," avas lavastaja.

Lavastuse visuaalse poole loob videokunstnik Alyona Movko-Mägi, kelle töö toetub Eesti Rahva Muuseumi kogudele. "Me kasutame suurt ekraani, kus on pildikesed, fragmendid erinevatelt peakatetelt ERM-i kogudest," selgitas Võigemast.

Kontserdil kõlab 20 eesti keeles esitatavat teost erinevatelt Eesti heliloojatelt. Muusikalise valiku tegi kunstiline juht Anneli Koppel. Lavale astub sligi 200 lauljat üle Eesti.

"Son tõesti hästi mitmepalgeline. Seal on natukene keerulisemaid ja sügavamaid teoseid. Seal on kindlasti rõõmutoovaid ja äratundmisrõõmu pakkuvaid Eesti heliloojate teoseid," lausus Utt.

Lavastuse eesmärk ei ole keskenduda üksnes raskustele, vaid näidata elu mitmekesisust. "Mina katsun ka oma elu lõuendit maalida niimoodi, et see ei oleks ainult igapäevane muretsemine," ütles Võigemast.

Võigemast selgitas, et lavastus koosneb tinglikult seitsmest peatükist. "Mõni peatükk on natukene naljatlev, mõni tõesti sisaldab ka muret ja paratamatult on ka seotud selle heategevuskampaaniaga, millest Teele äsja rääkis," sõnas ta. "Meie eesmärk oligi tuua paletile nii palju värve kui võimalik, et see lõuend koosneks nii erinevatest pildikestest kui võimalik."

Uti sõnul on oluline ka lootusrikas lõpp. "Meie lõpunoot sätitud niimoodi, et ta lõppeks lootustandvalt ja helgelt."

Kontsert toetab rinnavähi teavitust ning selle teema esiletõstmine on korraldajate jaoks oluline. "Meil ei ole meditsiinilisi teadmisi, et selles osas aidata, aga meie saame omalt poolt seda temaatikat veelgi laiemalt kajastada," ütles Utt.

Võigemasti sõnul on oluline ka omavaheline suhtlus. "Kui naised omavahel ei räägi, siis jääb midagi väga olulist ütlemata."

Lavastaja ootab eriti hetke, mil kõik lauljad esimest korda kokku saavad. "Ma arvan, et selles on täpselt see jõud, mida me vajame ka selleks, et seda teemat paremini kohale tuua."