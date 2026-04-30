Suri kauaaegne rahvusringhäälingu töötaja Mai Mikiver

Mikiver sündis 1933. aastal Tallinnas. Kasvas ja kooliteed alustas Mikiver Loksal, kus ta vanemad olid õpetajad.

1956. aastal lõpetas Mikiver toonase Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika erialal ning asus tööle õpetajana. 1960. aastatel töötas ta vahelduva eduga Tallinna muusikakoolis ja Muusikakeskkoolis reaalainete ja kehalise kasvatuse õpetajana.

1968. aastal kutsuti Mikiver tööle Eesti Televisiooni Eesti Reklaamfilmi toimetajaks, kus Mikiver toimetas igaõhtuseid reklaamsaateid.

1993. aastal hakkas Mikiver seoses ETV struktuurimuutustega tööle lavastusosakonna rekvisiitorina, hooldades kõiki stuudiokujunduses kasutatavaid esemeid.

2003. kuni 2006. aastani töötas Mikiver ETV valveadministraatorina. "Paljud teleinimesed, kes koondatud või pensionile läinud ja kellele administraatori kohta on pakutud, on solvunud ja pigem majast lahkunud, sest "kuidas ma nüüd siis seal ukse peal valves olen – eluaeg tegin hinnatud teletööd." Mulle seal aga meeldis, sai tuttavatega telemaja seest ja väljast juttu ajada. Üks administraatorite ülemus isegi kaebas minu peale, et räägin inimestega liiga palju," rääkis Mikiver 2022. aastal Postimehe intervjuusarjas "Elulust".

2006. aastast töötas Mikiver aga Eesti Televisiooni muuseumis assistendina.

"Kui ma nüüd muuseumis ekskursiooni teen, viskan külastajatele ootamatult mõne kaktuse või lillepoti ja inimesed pillavad selle reeglina käest, aga pott ei lähe katki ja mulda põrandale ei pudene. Ütlen seepeale, et ärge kõike ekraanil näha olevat tõe pähe võtke, televisioon on selles mõttes üks suur pettus. Siin ei ole midagi õiget, peaaegu kõik on vale. Lapsi aga lohutan, et kui näete lastesaates torti laual, ärge vesistage suud, see tort ei sünni mitte alati süüa," jagas Mikiver samas intervjuus Postimehele.

Mai Mikiveri vennad olid teatrimehed Mikk ja Tõnu Mikiver.