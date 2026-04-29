Andrei Zevakin: Coachellale minek rahaliselt kõige parem otsus ei ole

Üle-eelmisel nädalavahetusel USA-s hirmkallist Coachella muusikafestivali külastanud Andrei Zevakin ja Kelli-Karita Jefimov rääkisid "Ringvaate" stuudios, et kuigi festivalil kohapeal olles enam hindadele mõelda ei saa, siis rahaliselt see kõige targem ettevõtmine ei ole.

Kahel järjestikusel nädalavahetusel toimuv festival kogub kahe nädalavahetuse ja kuue päevaga ligi 750 000 külastust. Piletid on kuum kaup ja need müüakse välja kiiresti. Zevakinile ja Jefimovile pakkusid pileteid sõbrad, kellel avanes järsku võimalus festivali külastada.

"Kelli on väga hea manifesteerimises. See üritus toimub kahel nädalavahetusel. Esimesel nädalavahetusel esines kurikuulus Justin Bieber ja Kelli on Bieberi suurim fanatt. Ma kuulsin nädal aega järjest "Justin Bieber, Justin Bieber", ainult Justin Bieberi laule. Ta nuttis ja naeris ja vaatas esinemisest videosid, tahtis ka minna," meenutas Zevakin.

Jefimov märkis, et on Justin Bieberi fänn juba lapsest saati. "Kui ma olin umbes 10-aastane, siis ta vist hakkas kuulsaks saama. Siis olid kõik tüdrukud ta fännid ja see on sealt ajast külge jäänud," selgitas ta.

"Bieber ei olnud väga ammu esinenud. Tal on olnud väga raskeid aegu ja see oli omamoodi tagasitulek. Väga hingestatud esitus. Kõik fännid said aru, mida ta sellega öelda tahtis. Ta on nüüd jälle terve, hakkab jälle esinema. Lõpus ütles, et "näeme varsti" ehk siis ta läheb võib-olla tuurile. Ta esitas oma viimaseid albumeid koos oma vanemate lauludega," lisas Jefimov.

Coachella teise nädalavahetuse kõige suurem sensatsioon oli aga Sabrina Carpenteri kontserdiga üllatuskülalisena liitunud Madonna. "Üleüldse Coachellal need üllatusesinevad tulevad lambist. Bieberil oli samamoodi igasuguseid. Sabrinal oli tõesti Madonna, aga me ei näinud seda, sest, ma ütlen ausalt, Sabrina Carpenteri kontsert oli väga halb. Meil hakkas väga igav. Vaatasin ajakavast siis, et Joost esineb ja mõtlesin, et tõmbame selle peo käima," rääkis Zevakin.

"Hakkasime sinnapoole liikuma. Kuna meil olid veidi edevamad piletid, siis saime golfiautodega liigelda, aga nende juures oli järjekord. Me ei saanud peale, ootasime ja järsku kuuleme, et Madonna laulab. Nojah, selge. Lõpuks Joostile ka ei jõudnud," muigas ta.

Festivalil õnnestus Zevakinil ja Jefimovil näha veel Zara Larssonit, Giveoni, DJ Snake'i. "Aga Justin Bieberi võib lugeda kindlasti kõige põnevamaks osaks," märkis ta.

Üritusele heidetakse ette, et piletid on meeletult kallid. "Pilet maksis väga palju," vastas Zevakin hiilivalt. "Väga palju. Ütleme niimoodi, et kui ma seal midagi maksin või hakkan veel maksma, numbreid kokku lugema, siis ma surun silmad kinni, maksan ära ja ongi kõik," lisas ta.

"Kui Coachellale minna ja tahta neid kogemusi seal nautida, siis sa ei saa enam raha lugeda. Kui mingid inimesed säästavad selle jaoks, et minna Coachellale, siis minu arust on see rahaliselt mitte kõige parem otsus. Aga elu on elamiseks," märkis Zevakin.

Sisuloojad kinnitasid, et pilet on alla 10 000, aga täpset summat avaldama ei soostunud. Jefimov märkis kõigest, et järelturul maksab pilet tuhandeid.

Internetis saadaval oleva info järgi algavad kõige lihtsamad piletid teiseks nädalavahetuseks 600 dollarist ehk 512 eurost. Kui on soov, et festivalialale viiks sind buss, tuleb maksta 679 dollarit ehk 580 eurot.

Liigipääsu VIP-aladele ja erinevatele lisahüvedele tagab pilet, mis algab 1200 dollarist ehk 1025 eurost. Kui on aga soovi liigelda festivalialal golfiautodega, siis tuleb võtta Safari Camping pääse, mis läheb kahele kuni neljale inimesele vastavalt nädalavahetusele maksma 10 kuni 13 000 dollarit ehk 8540 kuni 11 100 eurot.

Teine etteheide festivalile on see, et kohale tulevadki ainult suunamudijad, lava poole ei vaadatagi, vaid filmitakse ennast. "Ma ise üritasin teha nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vaja. Teine nädalavahetus pidi olema selles mõttes parem, et siis tulevad inimesed rohkem muusikat nautima, influencer'eid on rohkem esimesel nädalavahetusel. Teisel nädalavahetusel ma seda nii palju ei täheldanud," lisas Jefimov.

Küsimuse peale, kas nad läheksid kunagi veel Coachella festivalile, raputas Zevakin kategooriliselt pead. Jefimov jällegi ütles, et kunagi läheks, aga mitte praegu.