Margus Kiiver: maratoni finišis mind tabanud infarkt oli väga karm üllatus

Kunagine raadiohääl ja Masterchef saates osalenud Margus Kiiver rääkis Vikerraadios, kuidas ta pärast Tallinna maratoni finišijoone ületamist teise infarkti sai. Kiivri sõnul muutis ta pärast esimest infarkti oluliselt oma igapäevarutiini, aga pingutas ikkagi üle.

"Mul on kõik väga selgelt meeles," ütles kunagine raadiohääl, turundusekspert ja saates Masterchef osalenud Margus Kiiver, meenutades kahe aasta tagust olukorda, kus tal pärast Tallinna maratoni finišijoone ületamist läks pilt eest ära ja ta kukkus kokku.

Kiiver tundis ennast maratonile minnes suurepäraselt. "Kui see juhtus, siis esimese hooga mõtled, et ehk see on lihtsalt jõuetus. Oleme mind elustanud Andras Laugametsaga hiljem rääkinud, et see ei olnud selline maratonile minek, et sa lähed uisapäisa peale ja teed endale liiga."

Esimene infarkt oli Kiivril 2018. aastal ja pärast seda muutis ta väga palju oma ellusuhtumist ja igapäevarutiini. "Hakkasin ennast rohkem liigutama. Hakkasin jooksma. Sellest sai hiljem heas mõttes hobi, see ei olnud enam kohustus, tekkisid huvitavad jooksuseltskonnad. Kõigepealt proovisin poolmaratoni, aga süües kasvab isu, reaalsustaju mingis mõttes hakkab ära kaduma, tunned, et ma ju suudan," meenutas Kiiver. "Tagantjärgi mõeldes oleks võinud täismaratoni mitte teha."

Õnneks juhtus infarkt Kiivri sõnul väga kontrollitud keskkonnas. "Ainult haiglaseinte vahel olles oleks ma võib-olla veel kiiremini abi saanud kui toona. See oli mulle väga karm üllatus."

Oma kaht infarkti võrreldes tõi Kiiver välja, et esimese infarkti puhul käis kaasas tohutu valu, teisel korral ei tundnud ta mingit valu. "Lihtsalt plõks ja kõik. Andras Laugamets kirjeldas seda olukorda ja ütles, et see oli äkksurma eelne seisund. Raja ääres mind elustati. Istusin toona koos oma sõpradega, kui ma äkki ära vajusin ja toonane hea kolleeg Raido jooksis abi järele. Andras Laugamets oli seal kuskil üsna lähedal. Mind elustati elektrilise masinaga ja hiljem tehti südamemassaaži, mille peale ma tagasi tulin," kirjeldas Kiiver hirmsaid hetki oma elus.

"Ärge kartke sporti teha, aga tehke seda mõistlikult. Kui lähete mingit suuremat katsumust tegema, minge enne spordiarsti juurest läbi," tõdes Kiiver, kes ise käis enne maratonile minekut spordiarsti juures. "Teine asi on see, kui suured arstide kuulajad me oleme."

Selle otsuse võttis Kiiver oma peas vastu, et tal enam midagi tõestada ei ole vaja. "Ma teen sporti ainult enda rõõmuks ja enda heaolu huvides puhtalt oma enesetunde järgi."