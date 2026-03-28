Anna Kaneelina rasketest hetkedest: tänu armastusele pole ma kõige hirmsamast piirist üle läinud

Alonette ja Anna Kaneelina andsid välja esimese ühise loo "Uneasy". Saates "Hommik Anuga" rääkisid nad oma koostööst, aga ka sellest, kuidas nemad on puutunud kokku depressiooniga ning milliste vahendite abil nad on sellest üle saanud

Anna Kaneelina sõnul on huvitav, et nad jagavad Anett Tammega (hetkel tuntud artistinimega Alonette, toim.) Kalamajas juba seitse-kaheksa aastat stuudiot. "Minu kogemus Aneti muusikaga on ka sellest ajast, kui tal oli selline grupp nagu Alfa Collective, kui ma esimest korda kuulasin Aneti plaati, siis pärast kuulamist tahtsin talle kohe kirjutada," mainis ta ja lisas, et nad ei olnud sel hetkel sõbrad. "Olime tuttavad ning ma tõesti jagasin seda tunnet, et issand kui äge, selline hääl ja selline laulukirjutamine, see läks mulle nii korda."

"Täpselt samamoodi olen mina olnud Anna muusikast juba esimesest plaadist saadik nii suures vaimustuses, Anna Kaneelina kontserdid on ühed minu lemmikud üldse, iga kord, kui ma sinna satun, siis see lööb mind pahviks, kui palju emotsioone ma alati seal läbi elan, sest Annal on imeline anne anda neid nii siiralt, toorelt ja võimsalt edasi, et iga kord olen seal pisarates nii rõõmust kui heldimusest," sõnas Anett Tamm.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

40-aastane meie seast lahkunud Gameboy Tetrise valguses, kes võites samuti pikka aega vaimse tervise probleemidega, rääkis Anna Kaneelina ka oma kokkupuutest samade probleemidega. "Alati sellistes olukordades, kus inimestel on raske ja nad seda ka jagavad, siis sa loodad, et lõpp on ikkagi hea, inimesed tulevad muredest välja ja leiavad kirkama poole, see on tohutult kurb ja nii suur kaotus."

"Minu jaoks on olnud kõige olulisem see, et olen lihtsalt nii armastatud, ma tunnen seda, et minu tugiraamistik on olnud nii vankumatu, mille sees olen saanud olla kõige õrnemates kohtades, mis tegelikult oleks võinud mind täielikult ära lõhkuda, aga kuna mul on see armastus, siis see ei ole kunagi saanud kõige hirmsamast piirist üle minna," selgitas Anna Kaneelina ja lisas, et depressioon on midagi, mis on päris ja mis on väga-väga raske.

Alonette'i sõnul puudutab see teema ka teda. "Ma usun, et paljudel inimestel on elu jooksul keerulisemaid aegu ja depressiooni või äkki nende lähedastel inimestel, minagi olen kogenud ise depressiooni, küll mitte tohutult raskel kujul, lihtsalt ka keerulisem periood ja loomingulised inimesed on paratamatult tundlikumad ja kõige olulisem on olla toeks ja olla olemas teistele inimestele, aga ka iseendale."

Anna Kaneelina sõnul on laulmine meditatsioon ja puhkus. "Ma kasutan oma häält ja midagi mu sees terveneb, ma olen teinud seda terve elu ja ma ei teadnud, et teen seda iseendale, aga ühel hetkel sain aru ja kui olen nüüd selle kohta ka lugenud, siis see on tervendamine, ma ise tervendan ennast läbi selle, et ma laulan."

Saates kandsid nad ette ka oma ühise loo "Uneasy":

"Hommik Anuga" on ETV eetris 29. märtsil kell 10.00.