Alonette: publiku siiras tagasiside liigutab mind väga

Anett Tamm ehk Alonette rääkis Vikerraadios, et on oma muusikat sel sügisel välisreisidel uutele kuulajatele esitlenud ja väga tänulik publiku siira ja südamliku tagasiside eest. Muusika loomist alustab Tamm enda sõnul sageli sõnade kirjutamisest ja muusika tuleb siis orgaaniliselt sinna ümber.

"Alonette on nii mu alter ego kui ka sooloprojekt, aga laval olen ikkagi imelise bändiga koos," ütles Anett Tamm, kes esitleb end ka Alonette'ina. "Sügis on olnud täis eriprojekte, kus tuleb stuudios improviseerida ja vahepeal käin Prantsusmaal esinemas David Chevallier' trioga."

Paljude oma lugude kirjutamist alustab Tamm enda sõnul sõnade loomisest. "Lähtun sellest, mida ma tahan öelda ja siis tuleb muusika sinna ümber kuidagi orgaaniliselt. Ma kuulan väga palju ka teiste muusikat, olen üsna uudishimulike kõrvadega."

12-aastaselt oli Tamm lühikest aega ka Taylor Swifti fänn. "Aga siis oli tema helikeel natuke kantri poole."

Muusika, mida Tamm loob, peab kõigepealt talle endale meeldima. "See on boonus, kui kellelegi teisele ka meeldib."

Alonette'i kevadel ilmunud album "Compass" on nüüd jõudnud vinüülplaadile. "Esitluskontserte tuleb ainult üks. Võib-olla natuke ka seetõttu, et sel sügisel on meil tulemas paar välisesinemist ja investeeringuid tuli seetõttu hoolikalt planeerida," nentis Tamm.

Hiljaaegu külastas Tamm bändiga Hamburgi, kus eesti artistidel toimusid esitluskontserdid. "Klubi oli väike ja pungil rahvast täis. Hästi tore oli see, et pärast kontserti tuli lava juurde kohalik muusik ja muusikaõpetaja, kes ütles, et talle väga meeldis ja tal oli kahju, et ma CD-plaati pole teinud, sest Saksamaal on CD-d endiselt väga populaarsed. Jäime kohe pikemalt vestlema, väga toredad on sellised siirad vestlused uute kuulajatega."