Hanna-Liina Võsa: mul õnnestub oma unistused täituma manifesteerida

Laulja ja näitleja Hanna-Liina Võsa rääkis "Terevisioonis", et ta on kehastanud laval lugematul arvul vägevaid naiskaraktereid ja iga kord võtnud oma tegelase elust mõne mõttetera enda ellu kaasa. Võsa sõnul on ta uhke oma intuitsiooni üle, et teab, mida tahab, ja tavaliselt õnnestub tal soovitu oma ellu ka manifesteerida.

"Telemaja on küll nagu mu teine kodu. See lõhn ja kõik mälestused tulevad siin telemajas kuhjaga kohe mulle sülle," muheles muusikalitäht Hanna-Liina Võsa.

Aastate jooksul on Võsa laval kehastanud paljusid vägevaid ja erilisi naiskaraktereid. "Ma võtan alati midagi oma ellu kaasa sellelt tegelaskujult, keda ma laval kehastan. Alati need tegelaskujud sünnivad ka läbi minu. On mingi lause selle lavastuse süžees, mis mind kuidagi eriliselt sel hetkel kõnetab. Kui ma tegin Mary Poppinsit, siis seal oli üks lause: elus juhtub kõike, kui vaid soovid. Iga kord, kui ma selle lause ütlesin, jätsin ma selle oma keha mällu ja mõtlesin päriselt selle mõtte peale," nentis Võsa.

Aprillikuus on Võsal sünnipäev ja kuigi ta ei ole eriline sünnipäevade tähistaja, kutsub ta sel korral kõik muusikalihuvilised enda sünnipäeva tähistama suurele Broadway teemalisele showle.

Noore neiuna ETV kooris lauldes ja erinevaid muusikale esitades tundis Võsa, et see on tema tee. "Oli laul nimega "Memory" muusikalist "Cats", mida ma esitasin ETV lauluvõistlusel "Kaks takti ette". See oli ka üks märgiline moment, et kõike võeti kaameratega üles ja see oli suur laul," meenutas Võsa, millal ta tundis, et muusikalid on tema tulevik.

Kõige uhkem on Võsa iseenda intuitsiooni üle. "Kui ma näen, et ma tahaksin midagi väga teha, siis ma panen oma fookuse sellele ja tavaliselt mul õnnestub see endale manifesteerida. Ma tunnen ära selle miski, mis mind tõmbab," sõnas Võsa.

Teadlikult tegi ta mõni aeg tagasi oma rollidesse pausi. "Ma arvan, et mu rollid on muutunud ja mingisuguseid tegelasi ma enam ei soovi mängida. Nüüd ma võiksin heameelega kehastada elukogenumaid naisterahvaid. Nüüd on mul palju rohkem kihte, mille pealt mängida."

Hanna-Liina Võsa, "I Wanna Be Loved by You"