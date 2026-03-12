X!

Muttide peamagistraali leidmine aitab neid lõksudega paremini kinni püüda

Ringvaade
Foto: Unsplash / Ahmad Kanbar
Ringvaade

Jüri Muttika ja Andres Kuusk proovisid muttidest lahtisaamiseks Heremi meetodit, mille järgi tuleb tuvastada muttide liikumise peamagistraal ja paigaldada viie sentimeetri sügavusele mutikäiku lõksud. Kolmest Muttika paigaldatud lõksust ühte jäi mutt ka kinni.

"Mõned aastad oleme proovinud muttidega nüüd viisakalt koalitsiooniläbirääkimisi pidada," nentis ETV saatejuht Andres Kuusk, kes on hädas muttide rohkusega oma aias.

Kuusk on teinud sotsiaalmeediasse selleteemalisi postitusi ja saanud väga palju tagasisidet. "Ma kategoriseeriksin selle tagasiside kolme järku. Esimene oli roheline blokk, et räägi nendega, kasuta kassiliiva, istuta mingeid taimi, pane piiksutaja. Teine grupp oli jõuliste arvamuste avaldajad, vala bensiini, pane põlema. Kolmandad ütlesid, et sa elad muttidega koos, oled selle maa tegelikult muttide käest ära võtnud ja lihtsalt pead nad kinni püüdma," nentis Kuusk.

Erusõjaväelane Martin Herem on suur mutipüüdmise ekspert, kelle nõuandeid järgides loodab Kuusk olukorra aias oma kontrolli alla saada.

Kõigepealt tuleb aru saada, kust läheb muttide peamagistraal. "Mutid teevad tunneleid ja käike, ühes ääres elavad ja teises ääres on ladu, ülejäänud käigud on selleks, et vihmaussid käiku kukuksid ja mutt need võimalikult lihtsalt kätte saaks. Iga kahe tunni tagant peab mutt süüa saama," selgitas Jüri Muttika.

Lõks tuleb panna värskelt üles aetud mullahunniku alla mutikäiku viie sentimeetri sügavusele. "Peamagistraali mõlemasse suunda peab paigutama lõksu. 24-48 tundi on orienteeruv aeg, mil mutt lõksu võiks jääda," nentis Muttika.

Kolmest Muttika paigaldatud lõksust ühte jäi mutt ka kinni.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Jüri Muttika

