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"Ämblikmehe" filmid jõuavad järjestikku ETV2 ekraanile

Tele
"Ämblikmees" Autor/allikas: Columbia Pictures
Tele

ETV2 alustab 23. oktoobril suurt "Ämblikmehe" maratoni ja pakub reedeti võimalust vaadata maailma vallutanud filmide seeriat.

"Ämblikmehe" filme on saatnud kinoedu läbi aastakümnete, kokku hinnatakse nende kassatuluks üle 13 miljardi dollari. Alates 2002. aastast on kinolinale jõudnud üheksa filmi "Ämblikmehe" filmi, neist viimane purustas rekordeid käesoleval suvel. ETV2 näitab järjestikustel reedetel ära kõik filmid, v.a. kõige värskema.

Kinoklassika filmiõhtud koos "Ämblikmehega" avab ETV2 sel reedel 2002. aastal valminud film, kus nimitegelast kehastas Tobey Maguire.

Kahele Oscarile kandideerinud Marveli koomiksil põhinev eriefektidest kubisev seiklusfilm näitab, kuidas tavalisest koolipoisist Peter Parkerist saab supervõimetega kangelane, kes hakkab New Yorgi tänavatel kurjuse vastu võitlema. Supervõimed avalduvad noormehel pärast seda, kui bioloogialaboris hammustab teda geneetiliselt muundatud ämblik.

Ämblikmehe kurikaelast vastast kehastab filmis Willem Dafoe, kaasa teevad veel Kirsten Dunst, J.K Simmons, Rosemary Harris jt.

Tobey Maguire tegi nimitegelasena kaasa kolmes "Ämblikmehe" filmis, kahes järgmises filmis kehastas superkangelast Andrew Garfield. Viimase nelja filmiga on kinolinadel vägitegusid teinud Tom Holland.

"Ämblikmehe" filmiõhtud on ETV2-s reedeti kell 22.

Toimetaja: Karmen Rebane

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