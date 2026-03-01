Ene-Liis Semper: tahan proovida, kas Eestis on suur kokkulepe võimalik

"Ma korraldan üht sündmust ja tahaksin, et see puudutaks võimalikult paljusid inimesi. Tänapäeval ongi kõige keerulisem tuua inimesi kokku. Minu tunne on see, et me oleme kõik väga eraldi, istume võrgus, aga tegelikult istume kuskil üksi," ütles kunstnik ja lavastaja Ene-Liis Semper, kes korraldab 8. märtsil Unibet Arenal suurejoonelise kontsert-etenduse.

Semperil tuli mõte koguda lugusid ja positiivseid kogemusi, mis seostuksid looduse, metsa ja lapsepõlvega. "Šokeerimised on ära šokeeritud, ja ma tahaksin teha midagi positiivset. Mõeldes oma lastele ja neile, kes praegu sünnivad ja noortele, kes on hädas vaimse tervise probleemidega, et kõike seda saaks positiivselt maandada ühe asjaga. Tuua see teema kokku ja öelda, et meil on ikka veel loodus, on olemas mälestus sellest, kuidas me alati oleme metsas rahunemas käinud. Mets on meid kaitsnud ja see on olnud Eesti üks suuri kultuurilisi määrajaid. Et kui lastel kontakt metsaga tagasi tuua, mis siis võiks paremaks muutuda," selgitas Semper.

Semper korraldab sündmuse, mille osalejad on andnud oma nõusoleku lüüa kaasa ühe suurema idee nimel. "Kõik, kes sinna tulevad, teevad seda vabatahtlikult. Me teeme seda kõik pro bono ehk ilma tasu saamata. See on asja algidee. Tahtsin proovida, kas Eestis on suured kokkulepped võimalikud, sest miski peab olema, milles me suudame kokku leppida," nentis Semper.

Kokkulepe puudutab Semperi sõnul järgmist põlvkonda. "See on nende elu ja tulevik. See on meie laste tervis. See on meie elu kvaliteet. See on meie suur ühishüve," sõnas Semper.

Lavastaja sõnul on see mõte teda saatnud mitu aastat. "Muidu ma ei oleks ennast kokku võtnud nii palju nagu ma hetkel püüan võtta. Usalduse järk-järguline kadumine, hirmude tekkimine, päris kogemusest ilmajäämine, mis tekitab selle, et seda asendab mingi kujutlus või eeldus, mis on seotud ohtudega. Mets on ohtlik, putukad on ohtlikud, levitavad haiguseid. Jah, aga seal kõrval on nii palju olulisi ja häid asju, mis visatakse kõik pesuveega välja. Ma tahaksin kõik selle hea tagasi tuua, anda lastele loomuliku kasvukeskkonna," tõi Semper välja.

"Mu enda laps mõnes mõttes inspireeris mind selleks," ütles Semper, kelle on kaks last, 22-aastane ja 17-aastane. "22-aastane küsis juba mitu-mitu aastat tagasi, et kas sina tead, kui halb on üles kasvada sellises põlvkonnas, kes teab, et kõik on halvasti ja midagi ei saa paremaks muuta. Mulle läks see väga südamesse," tõdes Semper. "Kuidas tuua tagasi laste usaldus keskkonna vastu, mis ei ole neile kahjulik, vaid just kasulik, ehk luua sellega adekvaatne side. Ma räägin looduslikest maastikest, mis meil veel olemas on, mida inimesed peaksid kasutama selleks, et olla terved."

"Äkki õnnestub midagi päriselt muuta. Ilus oleks see, kui meil oleks rahvana ühine väärtsusskaala. Praegu on see kohutavalt individuaalseks läinud, kõigil on hästi palju iseenda väärtusi ja prioriteete," tõi Semper välja. "Ma tahan, et inimesed saaksid oma arvamust välja öelda, et lapsed julgeksid metsa minna, et kolmeaastased usuksid, et putukas on oluline kaaslane, et oksa ei murta ilma tungiva vajaduseta. Kui sul ei ole respekti elava vastu, mis sust siis saab."