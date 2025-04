"Vooluga kaasa" produtsent Matiss Kaza: oleme pälvinud erakordse tähelepanu

Oscari võitnud animafilmi "Vooluga kaasa" produtsent Matiss Kaza rääkis "Ringvaatele" kui eriline on tunda, et kultuurisündmus võib ühiskonnas nii erakordset tähelepanu ja armastust pälvida, kuigi filmi lavastaja Gints Zilbalodis on introvert ja talle oli see kõik pisut keeruline. Kaza sõnul on nad aga ette võtnud juba järgmise filmi.

"Meie elu on ikka veel kiire, kuigi vähem kui auhinnahooajal, aga me tegeleme veel mitmes riigis filmi turustamisega ja oleme ette võtnud juba järgmise filmi, nii et praegu annab see tegevust," ütles "Vooluga kaasa" produtsent Matiss Kaza, kes osales Eesti tele- ja filmiauhindade galal.

Kaza sõnul oli auhinnahooaeg tore, aga nüüd peab edasi töötama. "Meie filmi suurim turg on olnud Mehhiko, mis on väga üllatav. Kuu lõpus tuleb eriline linastus Mexico keskväljakul, kus muidu toimuvad Paul McCartney või Justin Bieberi kontserdid. "Vooluga kaasa" on esimene film, mida seal näidatakse," lisas Kaza.

"Kassid on Lätis nüüd kõikjal. Pärast seda, kui Gints mullu aasta riialaseks valiti, muutus terve linn "Vooluga kaasa" maaks. Kõikjal Riias olid filmi plakatid ja linnavolikogu rahastatud loosungid. Vabadussamba kõrvale Riia kirjale pandi kassi kuju, seega Riia ühele peatänavale. Aga Oscarite järgne tervitus oli väga soe," meenutas produtsent.

Filmimeeskonda tervitati Vabadussamba juures, kus tavaliselt võetakse vastu hokimeeskonda, kes on saanud kolmanda koha või 3X3 korvpallimeeskonda, kes on olümpialt kulla saanud. "Oli väga eriline, et ka kultuurisündmus või kultuuriedu võib ühiskonnas sellist tähelepanu ja armastust pälvida. Gints on introvert ja talle oli see pisut keeruline," tõi Gaza välja.

Kolm peaauhinda, Kuldgloobus, Oscar ja Euroopa filmiauhind rändavad nüüd erinevates Läti linnades ringi ning neid näidatakse nii kontserdimajades ja muuseumides kui kultuurimajades üle terve Läti.