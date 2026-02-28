X!

Uku Suviste: olen kiigutanud oma onupoega Rene Puurat vankris magama

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Uku Suviste rääkis "Ringvaates", et nägi Rened esimest korda vanavanemate juures Võrumaal vankris. Rene Puura sõnul hakkasid nad hiljem koos ka mängima ja nüüdseks on neist saanud suured sõbrad.

"Mina avastasin ühel päeval Võrumaal, et Väino ja Sirje Puural on vankris väike Rene," meenutas Uku Suviste oma esimest kohtumist onupoeg Rene Puuraga.

"Uku käis siis vankrit kiiresti kiigutamas, et ma magada ei saaks," muheles Rene Puura.

Rene Puura isa Väino Puura ja Uku Suviste ema Heli on vend ja õde. "Kuna Uku on natuke vanem, siis päris väikestena väga palju aega koos ei veetnud, aga kui vanemaks saime, hakkasime rohkem mängima," nentis Puura.

Suviste meenutas, et mingil hetkel nad leidsid üksteist, sest mõlemale meeldis legodega mängida.

Suviste ja Puura lähevad ühisele tuurile, kus mängivad klahvpille ja laulavad ning vahepeal räägivad lugusid elust endast.

"Kui klahvpilli taga istud, siis tavaliselt ei saa laval väga lobiseda, aga nüüd Ukuga koos tehes me oleme nagu kaks sõpra, kes teevad kontserti koos ja saavad rahulikult ka lobiseda," sõnas Puura.

"Mina olen parem iseloomuga kui Rene, sest ma olen väga heasüdamlik," ütles Uku, sest Renéle meeldib väga sarkastilist nalja teha.

Uku tõi välja, et tema ei mäleta, et Rene oleks kunagi solvunud.

Rene sõnul läheb Ukul palju kauem aega enda sättimisele enne lavaleminekut.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

