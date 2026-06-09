Ooperisolist, näitleja ja laulja Väino Puura rääkis "Terevisioonis", et armastus hoiab igas vanuses inimesi üleval. Koos muusik René Soomi ja ansambliga Horoskoop astuvad härrasmehed sügisel lavale armastusest jutustavate lugudega.

"Kui härrasmehed on juba laval, ei saa mitte kuidagi ilma armastuseta, laulame armastuse erinevatest värvidest," ütles muusik René Soom.

"On ka laule, mis räägivad tööst," lisas muusik Väino Puura. "Armastus hoiab meid üleval."

"Hea armastuslaulu põhikriteerium on sisu ehk sõnad ja väga meeldejääv meloodia," tõdes Soom.

Puura sõnul on laval erinevate põlvkondade solistid, aga kõik Estonia teatri taustaga. "Meid saadab ansambel Horoskoop, mille on kokku pannud Martin Trudnikov," nentis Puura.

Kontserdid "Härrasmehed muusikas – muinaslugu meloodias" toimuvad novembrikuus ja laval esitatakse Itaalia ja Lõuna-Ameerika armastuslaule, muusikali- ja operetihitte ning meenutatakse põnevaid lugusid teatrilavadelt.

Rene Soom, Väino Puura ja ansambel Horoskoop, "Sa vaiki nüüd"

Rene Soom, Väino Puura ja ansambel Horoskoop, "La Paloma"