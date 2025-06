Video: Uku Suviste esitas "Terevisioonis" uut singlit "Vaata mulle silma"

"Tuleb tunnistada, et mõnda aega on mööda läinud, kui ma loo päriselt välja andsin, sahtli põhja ei maksa neid ilmselt nii palju koguda. Aga see on suvine lugu, mis on väike meenutus ühele ilusale loole, mis on lõppu saamas ja see vaatab mulle silma," tutvustas Suviste, millest uus lugu räägib.

Värske singli jaoks sai muusik inspiratsiooni enda elust. "Sinna on seda pandud nii sõnadesse kui muusikasse," tõdes ta.

Lisaks uuele loole tuli esitamisele konkursil Eesti Laul 2017 osalenud lugu "Supernatural".

"Vaata mulle silma"

"Supernatural"