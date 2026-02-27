Vennad Piusid jätkavad kultuuriradadel seiklemist

Reedel, 27. veebruaril jõuavad ETV ekraanile uued osad sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist". Saatejuhid Märt ja Priit Pius on murdnud end läbi pimeda orjaöö ja tööstusrevolutsiooni ning asuvad nüüd avastama 20. sajandit.

Sügisel alustanud kultuurisarja mõttelõng katkes 19. sajandi lõpus ja astub nüüd uute osadega 20. sajandisse. Aega, mil Eesti kultuurielu arenes pöörase kiirusega ja seni pigem põlluharijatest eestlastest said ka kunstnikud, teadlased ja kirjanikud.

Saatejuhid Priit ja Märt Pius piiluvad rahvusliku teatri kulisside taha, avastavad kirjandusskandaale ja ajavad kunstnike jälgi Eestis ning välismaalgi. Nii jõuavad nad välja ka Pariisi, et uurida, kas seal ootas eestlasi rikkus ja õnn.

"Lühhike öppetus Eesti kultuurist" teine hooaeg viib vaataja läbi esimese vabariigi ja nõukogude aja iseseisvuse taastanud Eesti vabariiki, mõminaräpi ja uusarendusteni. Kui kõige esimeses saates said vennad proovida kammkeraamikat ja maitsta jurssi, siis uutes osades õpivad nad Konrad Mägi moodi maalima, müttavad meile "Saaremaa valsi" kinkinud Lööne soos, maitsevad "Tulnuka" lögaburksi ja püüavad alistada Martin Müürseppa.

Läbi uue ajastu juhatavad saatejuhte Andrus Kivirähk, Elmo Nüganen, Aapo Pukk, Tristan Priimägi, Enn ja Helga Nõu ning paljud teised kultuurisõbrad.

Eesti Telefilmi ja elamussaadete toimetuse koostöös valmib kokku 16 kultuuripeatükki, sarja esimese hooaja leiab Jupiterist ja sel kevadel jõuab ETV ekraanile kaheksa uut osa. Eesti kultuuriloo on saatesarjaks kokku pannud stsenarist Tauno Vahter, režissöör Raivo Maripuu ja toimetaja Kai Väärtnõu, illustratsioonide autor on kunstnik Karel Korp.

"Lühhike öppetus Eesti kultuurist" on ETV ekraanil reedeti kell 20.

