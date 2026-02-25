Galerii: vabariigi aastapäeva ülekannete telgitagused

Kell 7.30 lipu heiskamisega alanud eetripäev kulmineerus õhtuse peoga Estonias. Pika päeva jooksul jõudsid otseülekandes televaatajateni veel pärgade asetamine, oikumeeniline jumalateenistus ja kaitseväe paraad. Kell 17.30 alanud õhtune pidulik programm tõi kodudesse peoõhtu kohtumised, presidendi kõne ja aastapäeva kontserdi.

Tele- ja raadioülekannete heaks töötas 24. veebruaril suur hulk inimesi, kaamerate ees ja taga, ülekandejaamades ning stuudiotes. ETV-s vahendasid saatejuhtidena ülekandeid Margus Saar, Laura Kalam, Taavi Eilat, Andres Kuusk ja Merilin Pärli.

Vabariigi aastapäeva ülekandeid saab järele vaadata Jupiterist.