X!

Galerii: vabariigi aastapäeva ülekannete telgitagused

Tele
Rahvusringhääling aastapäeva ülekandeid tegemas
Vaata galeriid
99 pilti
Tele

Vabariigi aastapäeva tähtsündmuseid vahendasid ERR-i kanalid hommikusest lipuheiskamisest õhtuse peoni Estonias.

Kell 7.30 lipu heiskamisega alanud eetripäev kulmineerus õhtuse peoga Estonias. Pika päeva jooksul jõudsid otseülekandes televaatajateni veel pärgade asetamine, oikumeeniline jumalateenistus ja kaitseväe paraad. Kell 17.30 alanud õhtune pidulik programm tõi kodudesse peoõhtu kohtumised, presidendi kõne ja aastapäeva kontserdi.

Tele- ja raadioülekannete heaks töötas 24. veebruaril suur hulk inimesi, kaamerate ees ja taga, ülekandejaamades ning stuudiotes. ETV-s vahendasid saatejuhtidena ülekandeid Margus Saar, Laura Kalam, Taavi Eilat, Andres Kuusk ja Merilin Pärli.

Vabariigi aastapäeva ülekandeid saab järele vaadata Jupiterist.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

24.02

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

09:34

Ženja Fokin: presidendi vastuvõtt oli suur aplaus eesti disainile

24.02

Galerii: presidendi vastuvõtu peomelu

24.02

EKA rektor kannab presidendi vastuvõtul vetikatest litritega komplekti

08:38

Piret Krumm: kõige kohutavam on võtteplatsil filmipartneri löömine

24.02

Sirje Karis kannab vastuvõtul Anu Lensmendi loomingut

24.02

Aastapäeva kontserdi lavastaja Priit Võigemast: üleliia morbiidseks me ei jää

11.11

Laura Võigemast: tänu vanaisa Priit Aimlale olen ma väga naljausku inimene

24.02

"Säärases mulgis" mängiv Padar: iga päev vabaõhumuuseumis olemine aitas rolli sisse elada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo