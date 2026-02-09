Sommeljeeks õppiv Samuel: inimene on noor nii kaua, kuni ta õpib uusi asju

Evelin Samuel rääkis Vikerraadios, et ta on tohutult uudishimulik ja inimene on nii kaua noor, kuni ta õpib uusi asju. Veiniasjatundjaks õppiva Samueli sõnul on veini taga erinevate maitsete ja maade kultuur ning vein on uks sellesse maailma.

"Ma ei ole 20 aastat lugusid plaadile pannud. Seoses sellega ja eelmise aasta ümara sünnipäevaga tekkis tunne, et millal siis veel. Plaadil "Ilma vaiksem pool" on koos laulud, mida ma viimase kümne aasta jooksul olen kontsertidel esitanud ja paar päris uut lugu ka," ütles lauljanna Evelin Samuel, kellel ilmus hiljuti album "Ilma vaiksem pool".

Albumil on ka Eino Tambergi lugu Mari Vallisoo sõnadele "Murelipuud". "Kunagi kutsuti meid esinema muusikapäevale ja paluti meil esitada Eino Tambergi loomingut. Johan mulle selle ettepaneku tegi ja siis hakkasin Tambergi lauludesse süvenema ja tal on erakordselt ilusad laulud. Tehniliselt väga keerulised. Ja millised sõnad sellel lool on! Magusvalusad ja ilusad," tõdes Samuel.

Albumi hakkas Samuel ette valmistama siis, kui nad olid Johaniga veel koos. "See kava ongi kujunenud koos Johaniga esinedes kümne aasta vältel. Enne seda oli mul muusikaline paus, aga Johan võttis mul käest kinni ja tiris mind lavale tagasi."

Üks uus lugu albumil on Maian Kärmase kirjutatud "Lend". "See on Maiani kingitus mulle. See on laul ühelt emalt teisele ja räägib oma laste lendusaatmisest laia maailma. Vahel ma tahaksin olla nagu Maian ja kirjutada sama ilusaid lugusid," ütles Samuel.

"Mul on ilmselt piisavalt enesekindlust ja elukogemust, ma elan mõnes mõttes oma elu parimat elu. Mul on mu muusika, lapsed, keraamikastuudio. Stuudio on mu maja küljes ja ka see, et ma hommikul tõusen üles, panen selga oma kimono, tõmban pidžaama peale ja lihtsalt lükkan uksed-aknad lahti, see on see elu, mida ma tahan elada."

Kui Samuel on üksinda, kuulab ta savi tehes audioraamatuid.

"Inimene on noor nii kaua, kui ta õpib uusi asju ja ma olen tõesti suur õppija. Ma hoian teadlikult alles endas uudishimu. Vahel ma isegi teadlikult ja jõuga sunnin ennast tegema uusi asju," tõdes sommeljeeks õppiv Samuel. "Sommeljee kursuse puhul pole küll väga vaja ennast survestada, see on meeleolukas täiskasvanute kursus. Veini taga on ju maitsete ja maade kultuur. Vein ise on ainult uks sellesse maailma."