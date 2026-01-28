Unistuste bändis mängib kitarri Eric Kammiste

Igapäevaselt kuulub Eric Kammiste Karl-Erik Taukari bändi ja on üks plaadifirma Kurvad Uudised asutajaid. Samal ajal kui rahvusvahelised plaadifirmad Eestis uksi sulgevad, läheb Kurbadel Uudistel Kammiste sõnul väga hästi.

"Me peame ukse teiste artistide ees kinni panema. Me peame valima, sest meil ei jätku inimressursse, et kõigiga tegeleda. Aga meil on vedanud. Meil on väga-väga toredad koostööd artistidega," sõnas ta. "Me teeme nendega koos lahedaid asju ja kuna me ei pea börsil kasvunumbreid näitama, toimetame oma oskuste ja võimete piires."

Lisaks Kammistele on välja hõigatud, et Unistuste bändi kuuluvad ka folkmuusik Villu Talsi ja klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu. Mõlema muusikuga on Kammiste varemgi lavalaudu jaganud ja tal on selle üle vaid hea meel, et nende teed on taas ristunud. "Ma olin väga-väga rõõmus, kui nad teatavaks tehti."

Bändi ülejäänud kolm liiget on veel välja kuulutamata, kuid Kammiste sõnul on kokku saanud väga huvitav koosseis. "Mis seal salata, olen ootusärev," tõdes ta.

***

Eesti Laulu finaaliks paneb Raadio 2 kokku Unistuste bändi, kuhu kuuluvad tippmuusikud eri bändidest. Vaid üheks õhtuks kokku tuleva ansambli solist on paljude poolt armastatud superstaar. Unistuste bändi liikmed selguvad Raadio 2 hommikuprogrammis, kus alates 26. jaanuarist hakatakse avaldama bändis osalevaid muusikuid.

Esimene Unistuste bänd pandi kokku 2006. aastal ja sinna kuulusid Lenna Kuurmaa, Elmar Liitmaa, Raul Vaigla, Tomi Rahula, Kallervo Karu ja DJ Critikal. Bänd esitas Justin Timberlake'i lugu "Sexy Back".

Eesti Laulule pühendatud nädala jooksul kõlavad R2 eetris intervjuud finalistidega ning loositakse pileteid finaalkontserdile.