VIDEOD: Eesti Laulu finalistid andsid võistluslugudele uue kõla
Jaanuarikuu vältel külastasid Eesti Laulu finalistid "Terevisiooni", kus nii mõnigi tänavune võistluslugu uue kõla sai.
14. veebruaril selgub, kes on esindab Eestit maikuus 70. Eurovisiooni lauluvõistlusel Viinis. Jaanuarikuus käisid kõik 12 finalisti "Terevisioonis" ning nii mõnigi võistluslugu sai otse-eetris uue kõla – näiteks Vanilla Ninja võistluslaulu ninjade elukaaslased Karl-Erik Taukar, Lauri Mäesepp ja Egert Milder.
Marta Pikani "Kell kuus"
Getter Jaani "The Game"
Ollie "Slave"
Robert Linna "Metsik roos"
Ant x Minimal Wind "Wounds (Don't Wanna Fall)"
Grete Paia "Taevas jäi üles"
Clicherik & Mäx "Jolly Roger"
Noep "Days Like This"
Laura Prits "Warrior"
Chocolate Samurai "Too Epic to Be True" / Egert Milder, Lauri Mäesepp ja Karl-Erik Taukar kaverdamas Vanilla Ninja lugu
Stuudios ei tulnud esitamisele Stockholm Cowboysi lugu "Last Man Standing" ja Uliana "Rhythm of Nature", kuid kõiki võistluslugusid saab kuulata Jupiterist.
