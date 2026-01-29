Unistuste bändis mängib trumme Ramuel Tafenau

Ramuel Tafenau, kes on lavalaudu jaganud paljude eesti muusikutega, hakkas trumme mängima 14-aastaselt. Enne seda õppis ta hoopis klaverit.

"Ma arvan, et mida varem, seda parem, sest USA-s või kuskil läänemaailmas on küll neid, kes alustavad juba kaheaastaselt mängu ja mängivad nii, et tolmab. Siis vaatad küll, et oh-oh, okei, mine siis! Tõstan käed püsti," rääkis ta Raadio 2 hommikusaates.

Trummareid, kellele ta alt üles vaatab on palju. "Kõik, kes on aktiivsed trummarid, ma vaatan alt üles. Igaühelt on õppida ja kõik on omapärase laheda käekirjaga," kiitis ta kolleege.

Lisaks Tafenaule on välja hõigatud, et Unistuste bändi kuuluvad ka folkmuusik Villu Talsi, klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu ja kitarrist Eric Kammiste. Bändi ülejäänud kaks liiget on veel välja kuulutamata. "Juba ootan," sõnas Tafenau ootusärevalt.

***

Eesti Laulu finaaliks paneb Raadio 2 kokku Unistuste bändi, kuhu kuuluvad tippmuusikud eri bändidest. Vaid üheks õhtuks kokku tuleva ansambli solist on paljude poolt armastatud superstaar. Unistuste bändi liikmed selguvad Raadio 2 hommikuprogrammis, kus alates 26. jaanuarist hakatakse avaldama bändis osalevaid muusikuid.

Esimene Unistuste bänd pandi kokku 2006. aastal ja sinna kuulusid Lenna Kuurmaa, Elmar Liitmaa, Raul Vaigla, Tomi Rahula, Kallervo Karu ja DJ Critikal. Bänd esitas Justin Timberlake'i lugu "Sexy Back".

Eesti Laulule pühendatud nädala jooksul kõlavad R2 eetris intervjuud finalistidega ning loositakse pileteid finaalkontserdile.