Eesti Laulu finaali päeval toimub publikuga peaproov

Eesti Laul pakub ka sel aastal võimalust enne õhtust suurt finaali tulla Unibet Arenale oma silmaga vaatama, kuidas valmib Eesti suurim telesaade ja milliste üllatustega astuvad võistlustulle tänavused artistid.

Korraldajate sõnul on igal aastal neid inimesi, kes suurt finaali eelistavad kodus või seltskonnas telerite vahendusel nautida, ent samas soovivad saada ka ainulaadset kontserdielamust. Publikuga peaproov on õhtuse finaali läbimäng, mille peamiseks erinevuseks on võitja väljakuulutamine.

Peaproovis astuvad publiku ette kõik 12 finalisti ja külalisartistid nublu ja Tief City 44, Elina Born, Singer Vinger ja rokkmuusikali "Romeo ja Julia" erikoosseis eesotsas Jaagup Tuisu ja Wanda-Helene Ollepiga. Oma silmaga näeb ka R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bändi koos Anne Veskiga. Nii peaproovi kui ka õhtust finaali juhivad Korea ja Karl-Erik Taukar.

Eesti Laul 2026 finaali peaproov algab Unibet Arenal 14. veebruaril kell 13, uksed avatakse kell 12. Piletid õhtusesse finaali ja peaproovi leiab Piletitaskust.