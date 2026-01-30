X!

Anu Raud: minu elutöö keskmes on pilt, sõna, pärand ja õpetamine

Ringvaade
Foto: Ken Mürk/ERR
Ringvaade

Tekstiilikunstnik Anu Raud tõi "Ringvaates" välja oma elu neli kõige olulisemat asja, milleks on pilt ehk tööde kavand, sõna ehk kirjutamine, muuseum ehk pärand ja õpetamine. Rauast elulooraamatu kirjutanud Ene-Liis Semper tõdes, et Anusse on kihistunud palju väärtusi, mis talle hullult korda lähevad.

"See selgus meie pika ja ilusa koostöö käigus kujunenud sõpruse jooksul, et Anust tuleb elulooraamat teha. Meil on olnud kolm väga edukat koostöönäitust, kus Anu looming oli minu poolt kujundatud suurel näitusel väljas," ütles raamatu "Anu Raud" autor Ene-Liis Semper.

Kõige esimene näitus sündis Semperi sõnul nii, et ta oli oma perega just Eestist ära sõitnud. "Olin kuskil džunglionnis ja siis helises telefon, mis imekombel oli levis. Helistas Anu Raud, mul oleks telefon äärepealt maha kukkunud, me ei olnud tol hetkel isegi tuttavad. See oli 13 aastat tagasi," meenutas Semper. "Anu helistas sellepärast, et kutsuda mind oma näitust kujundama."

"Minul oli aukartus Ene-Liisi suhtes, hirm andeka ja huvitava ning hoopiski teistsuguse inimese vastu. Tema oli ultramoodne ja mina jälle hoian vanast kümne küünega kinni, et kuidas me üldse kokku sobime," meenutas tekstiilikunstnik Anu Raud. "Aga sobisime väga hästi, see on koostöönauding."

Semperi jaoks oli kohtumine Anuga väga suur elamus. "Anu kutsus mind enda koju, ma sain vaipu lähemalt näha ja kõike näppida. Hakkasin seal kujundeid nägema ja need hakkasid omavahel kõnelema. Sain sealt tohutu inspiratsiooni, kuidas näitust komplekteerida," meenutas Semper.

Esimene Anu Raua suur näitus toimus Tallinna Kunstihoones, teine näitus ERM-is ja kolmas Heimtali mõisa ringtallis. "Heimtalis toimunud näitusel oli erakordselt suur müügiedu. Sealt sai ka raamatuidee alguse. Anusse on kihistunud hästi palju väärtusi, mis mulle hullult korda lähevad nagu ausus, vahetu kontakt lähikeskkonnaga, hoolimine elementaarsetest põhioskustest ning hea huumorimeel ja soe süda. Lisaks muidugi geniaalsed kujundid, mis tema kootud vaipades on."

Raud tõi välja neli kõige olulisemat asja. "Pilt, see on siis vaibad. Esimene väga tähtis asi on kavand. Kui sa leiad õige kujundi ja mõtled välja, kuidas seda teha, siis saab see varem või hiljem valmis. Teine on sõna, kirjutamine. Jutud ja novellid. Kolmas on muuseum ehk pärand, ja neljas osa on õpetamine," nentis Raud.

Kõige rohkem meeldisid Semperile raamatu koostamise juures vestlused Anu Rauaga. "Kõik need vestlused on jõudnud raamatusse," nentis Semper.

Anu Raud ja Ene-Liis Semper Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

Samal teemal

Eesti laulu finaal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

29.01

Loomaaed: elevandid joovad pärast pakaselise ilmaga õueskäiku sooja teed

08:09

Vikerraadio kuulajate lemmikuim kirjanduslik naaber on õpetaja Laur

28.01

Koit Toome: Tallinnas ja Tartus pole enam klubisid, kus bändiga esineda

15:06

Galerii: presidendilt pälvisid teenetemärgi neli ERR-i töötajat

29.01

Video: Hermaküla taaskohtus viie-aastaselt seitse aastat suusatanud Andrega

12:04

R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bänd astub lavale koos Anne Veskiga

15:24

Teenetemärgi pälvinud Arp Müller: hommikul oli tunne, et täna midagi juhtub

28.01

Aasta arst: kõik Eesti inimesed ei saa võrdselt head perearstiabi

27.01

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

13:57

Teenetemärgi pälvinud ETV režissöör Maire Radsin: saatus on mind hoidnud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo