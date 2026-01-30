Anu Raud: minu elutöö keskmes on pilt, sõna, pärand ja õpetamine

Tekstiilikunstnik Anu Raud tõi "Ringvaates" välja oma elu neli kõige olulisemat asja, milleks on pilt ehk tööde kavand, sõna ehk kirjutamine, muuseum ehk pärand ja õpetamine. Rauast elulooraamatu kirjutanud Ene-Liis Semper tõdes, et Anusse on kihistunud palju väärtusi, mis talle hullult korda lähevad.

"See selgus meie pika ja ilusa koostöö käigus kujunenud sõpruse jooksul, et Anust tuleb elulooraamat teha. Meil on olnud kolm väga edukat koostöönäitust, kus Anu looming oli minu poolt kujundatud suurel näitusel väljas," ütles raamatu "Anu Raud" autor Ene-Liis Semper.

Kõige esimene näitus sündis Semperi sõnul nii, et ta oli oma perega just Eestist ära sõitnud. "Olin kuskil džunglionnis ja siis helises telefon, mis imekombel oli levis. Helistas Anu Raud, mul oleks telefon äärepealt maha kukkunud, me ei olnud tol hetkel isegi tuttavad. See oli 13 aastat tagasi," meenutas Semper. "Anu helistas sellepärast, et kutsuda mind oma näitust kujundama."

"Minul oli aukartus Ene-Liisi suhtes, hirm andeka ja huvitava ning hoopiski teistsuguse inimese vastu. Tema oli ultramoodne ja mina jälle hoian vanast kümne küünega kinni, et kuidas me üldse kokku sobime," meenutas tekstiilikunstnik Anu Raud. "Aga sobisime väga hästi, see on koostöönauding."

Semperi jaoks oli kohtumine Anuga väga suur elamus. "Anu kutsus mind enda koju, ma sain vaipu lähemalt näha ja kõike näppida. Hakkasin seal kujundeid nägema ja need hakkasid omavahel kõnelema. Sain sealt tohutu inspiratsiooni, kuidas näitust komplekteerida," meenutas Semper.

Esimene Anu Raua suur näitus toimus Tallinna Kunstihoones, teine näitus ERM-is ja kolmas Heimtali mõisa ringtallis. "Heimtalis toimunud näitusel oli erakordselt suur müügiedu. Sealt sai ka raamatuidee alguse. Anusse on kihistunud hästi palju väärtusi, mis mulle hullult korda lähevad nagu ausus, vahetu kontakt lähikeskkonnaga, hoolimine elementaarsetest põhioskustest ning hea huumorimeel ja soe süda. Lisaks muidugi geniaalsed kujundid, mis tema kootud vaipades on."

Raud tõi välja neli kõige olulisemat asja. "Pilt, see on siis vaibad. Esimene väga tähtis asi on kavand. Kui sa leiad õige kujundi ja mõtled välja, kuidas seda teha, siis saab see varem või hiljem valmis. Teine on sõna, kirjutamine. Jutud ja novellid. Kolmas on muuseum ehk pärand, ja neljas osa on õpetamine," nentis Raud.

Kõige rohkem meeldisid Semperile raamatu koostamise juures vestlused Anu Rauaga. "Kõik need vestlused on jõudnud raamatusse," nentis Semper.