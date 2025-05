Raadioteatri portreesaade "Eeskuju" toob kokku Anu Raua ja Tanel Ingi

"Eeskuju" on Raadioteatri uus portreesaade, kus kohtuvad kaks inimest. Üks näeb teises eeskuju: loomingu, mõttemaailma, isiksuse kaudu. Nii tekib dialoog mõlemale olulistel teemadel.

"Mõni inimene on oma oleku ja tegudega mõjutanud paljusid teisi inimesi. Temaga kohtudes tuleb soov tänukummardus teha. Arvatavasti on meil kõigil keegi selline eeskuju, kes aitab mõtestada elu ja maailma me ümber," ütleb saate üdi Tanel Ingi, Ugala teatri näitleja ja lavastaja. Tema eeskuju on Anu Raud, tekstiilikunstnik, õppejõud, kirjanik.

Kohtumine ja vestlus leiab aset Heimtalis Kääriku talus. Tanel Ingi loeb Anu Raua lood "Paistu palve", "Jumalaga", "Vaim peale", "Armulugu" ja "Minek".

Saate helirežissöör on Külli Tüli, muusikaline kujundaja Lauri Lüdimois.

"Eeskuju" esmaeeter on Vikerraadios laupäeval, 10. mail kell 17.05 ja Klassikaraadios pühapäeval, 11. mail kell 15.05.