Luutari pandimajade juht: katusepakkujad ja retsitud autod on jäänud minevikku

Luutari pandimajade ketile pandi 19 aastat tagasi algus Paides. "Kui me alustasime, siis me olime hästi noored ja mitte just kõige parematest perekondadest tulnud noored. Me tahtsime lihtsalt paremat elu ning sukeldusime sellisesse valdkonda, kuna see tundus hästi põnev. Meil oli hästi kindel visioon teha seda äri hoopis teistmoodi kui ta sellel ajal oli. Et miks need pandimajad peavad olema sellised jubedad keldrid, miks nad ei võiks olla ägedad, ilusad ja kaasaegsed," meenutas Emmar firma alguseagu.

Pandimajade äri seostub paljudel kriminaalse keskkonnaga, nii taheti ka Luutari asutajaid alguses erinevate võtete abil turult välja puksida. Emmari sõnul polnud kindlustusfirmad enam nõus nende autosid kindlustama, sest neid käidi pidevalt rikkumas. "See just andis meile rohkem jõudu. Kõik need katusepakkujad, me küsisime ilusti, et esitage arve, kui te seda teenust meile pakute. Aga need arved jäid tulemata. Võitlus oli kõva ja seda hirmutunnet ei olnud, pigem meie teeme oma asja ja kriminaalse mineviku on Luutar tänaseks minetanud," rääkis Emmar.

"Me tulime turule seda äri tegema teistmoodi. Kui meie käes on varastatud asjad, siis me anname need politseile välja, ei hakka midagi peitma. Põhimõte oli hakata äri ajama läbipaistvamalt," rääkis pandimajade juht. Tänaseks on Luutaril Eestis 20 esindust. "Täna me oleme teistele eeskujuks, meie dikteerime kulla hinda turul, pigem on kõik positiivses võtmes täna," sõnas Emmar.

Pandimaja töötajad saavad 175-tunnise väljaõppe, sest pandi hindamisel on väga kindlad reeglid. "See peab olema summa, et klient oleks rahul, aga ka selline summa, et kliendil jääks kripeldama, et ta tahaks tulla seda eset tagasi ostma," selgitas Emmar. Enamus inimestest ostabki oma kauba Emmari sõnul ka tagasi.

Varastatud esemete välja selgitamisega Emmari sõnul otseselt ei tegeleta. "Meil ei ole mõtet seda kliendi käest küsida, meie sõlmime lepingu. Kui tuleb välja, et ese on varastatud, siis Luutar annab selle välja ja mingit probleemi ei ole, politseiga läbisaamine on meil väga hea. Me anname väga tugevalt välja signaali, et meile ei ole mõtet tuua varastatud kaupa, sest esiteks saate tehingute eluaegse keelu meie käest, teiseks kohtumenetlused kaela, ja kolmandaks me üritame kaasa aidata kuritegevuse avastamisele ja peatamisele," sõnas Emmar ja märkis, et varastatud kaupa pole neil seetõttu aasta peale sattunud isegi ühe protsendi jagu kogu kaubast.

Tööpäevad algavad Emmari jaoks kell 7 hommikul ning on üldiselt 12-tunnised. "Tööd on palju, kuna ma juhin ettevõtet täna üksinda. Pean olema 24/7 ikkagi kättesaadav. See on normaalne, kui sa oled ärinaine, see on paratamatu," sõnas pandimajade kuninganna.