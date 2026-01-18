Ivi Rausi: muusikamaailmas on väga raske üksik hunt oll

"Hommik Anuga" stuudios olid külas MUBA rütmimuusika tudengid ning õppejõud ja muusik Ivi Rausi, kelle sõnul annab MUBA suhete näol kaasa tugeva platvormi, millelt edasi lennata ja millest ta ise muusikuna puudust tundis.

MUBA rütmimuusika õppejõud Ivi Rausi sõnul toimivad muusikamaailmas imejõud. "On muusikuid, kes seda õppivad, ja siis on need muusikud, kes loomulikult lihtsalt lendavad. Aga ma usun, et kõikide nende muusikute taga, on ikkagi ka need muusikud, kes on lõpuks muusikat õppinud," leidis Raus.

Rausi sõnul annab MUBA sealt diplom käes lahkuvatele õpilastele palju garantiisid. "Ühe garantiina on kindlasti see, et meil on vapustavalt head õpetajad. Nad on kõik ise professionaalsed tegevad muusikud. Siim Aimla, Mairo Marjamaa, Joel Remmel, Jürmo Eespere, see nimekiri on tohutult pikk. Veel olulisem on see, et MUBA annab suhted. Need õpilased, kes MUBA lõpetavad, on selle kolme või nelja aasta jooksul kokku puutunud põhimõtteliselt Eesti rütmimuusika koorekihiga," selgitas Raus.

"Nad on nendega koos õppinud, nendega koos esinenud, on saanud erinevaid väljundeid ja see on see, mis viib edasi. Mina tean seda, sest mina tulen Ida-Virumaalt. Ma ei käinud Otsa koolis ja ma tean väga hästi, mida tähendab see, kui sa oled üksik hunt ja ehitad oma soolokarjääri üles ilma igasuguste suheteta. See on nii raske. Sa pead kogu aeg tõestama. Aga nemad saavad kaasa nii tugeva platvormi, mille pealt edasi lennata," tõdes Raus.

Tallinna talendi tiitli pälvinud ning Uno Naissoo loomingukonkursil ja hevibändide võistlusel võidutsenud rütmimuusika 4. lennu õpilane Richard Raun on ka tänavune Uno Naissoo stipendiaat. Tiktoki platvormil, kus Raun näitab oma kitarrimängu, on Raunil üle 65 000 jälgija ja veel palju rohkem meeldimisi.

Jani Juuse leiab, et selle taga võib olla Rauni videote salapära. "Et ta oma nägu tegelikult ei näitagi videotes, mis võib olla põnev."

"Alusatasin seda niisama lõbu pärast. Alguses mõtlesin, et oleks tore saada 500 vaatamist, aga siis paari kuu pärast oli juba sadu tuhandeid," lisas Raun.