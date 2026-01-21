Vikerraadio on jätkuvalt kuulatuim raadiojaam Eestis

Eesti kõige suurema kuulajaskonnaga raadiojaam on jätkuvalt Vikerraadio, näitab Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise seire perioodil juuli kuni detsember 2025.

Poolaasta uuringu kohaselt on Vikerraadiol 108 000 kuulajat päevas, mis on mõnevõrra rohkem võrreldes uuringuperioodiga aprill kuni september. Sarnaselt eelmise uuringuga järgnevad Vikerraadiole päeva arvestuses Raadio Elmar ja Sky Plus, seejuures on kõikide raadiojaamade kuulajaskonna vahe mitukümmend tuhat.

Vikerraadiol on enim kuulajaid ka nädala ja kuu vaates, vastavalt 219 000 ja 244 000 kuulajat. Raadio Elmar hoiab mõlemas arvestuses teist kohta, kuulajate arvu poolest kolmandal kohal on Retro FM.

Tuntuse järgi raadiojaamasid reastades on võrdselt tuntud Vikerraadio ja Sky Plus, neile järgneb Star FM.

Eestis tegutsevatest venekeelsetest raadiojaamadest hoiab kindlat esikohta Raadio 4, mille kuulajanumbrid on kasvanud nii päeva, nädala kui ka kuu vaates. Kuus jõuab Raadio 4 programm 98 000 kuulajani.

Ka Raadio 2 kuulajaskond on mõnevõrra kasvanud nii päeva kui ka kuu vaates, keskmiselt lülitub Raadio 2 lainele igakuiselt 112 000 inimest. Klassikaraadiol on kuus omakorda 74 000 ja Raadio Tallinnal 28 000 kuulajat.

Kantar Emori uuringu kohaselt on aastaga raadio- ja muusikakuulamisele pühendatud aeg kahanenud viie minuti võrra ja 2025. aasta teisel poolaastal veedeti raadiot ja/või muusikat kuulates päevas neli tundi ja 18 minutit. Raadio püsib kuulamisaja poolest jätkuvalt esikohal, küll kasvab internetist muusika kuulamise osakaal.