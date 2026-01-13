Oma kehast antiikskulptuuri vormiv René Kari: oma töödega rõhutan protsessi

Oma kehast antiikskulptuuri vormiv kunstnik René Kari soovib oma töödega rõhutada protsessi ja näidata, kuidas tema keha aastate jooksul muutunud on.

Novembri alguses tähistas 75. sünnipäeva maali- ja kehakunstnik René Kari. 50 aastat tagasi, olles 24-aastane, võttis Kari vastu otsuse, et temast saab kunstnik. Samal aastal lubas kunstnik sõbrale, et ta vormib trenni ja toitumisega enda keha antiikskulptuuri sarnaseks. Oma teekonna on ta jäädvustanud kunstiprojekti "Keha kui kunstiteos".

Esimest korda tekkis Karil tõsisem huvi treenimise vastu 14-aastaselt, mil ta nägi filmi "Heraklese vägiteod". Seal mänginud kulturist Steve Reeves jättis paljudele tolle aja poistele kustumatu jälje. "Poisikesed nägid, missugune võib mees olla, see tundus uskumatuna. Siis tekkiski, et iga poiss tahtis saada samasuguseks," rääkis Kari "Ringvaates".

Sellest ajast on Karil ka olemas foto, kus ta 14-aastase noormehena kaamera ees musklit pingutab. Teine pilt, kus ta kulturistliku poosi sisse võtab, pärineb vene sõjaväe aegadest, kui ta oli 21-aastane.

"Ülejäänud kõik olen ikkagi lõdvalt võtnud. See eristabki mind kulturistidest. Mitte ainult kehakaalu erinevus, aga ka see, et ma ei võta poose. Ma eksponeerin ennast sellisena, nagu ma olen," märkis ta.

Oma töödega rõhutab kunstnik eelkõige protsessi. "Üks moto, juhtlause oligi, et igal aastal parem väljanägemine."

Selles, et end vormis hoida, teeb Kari iga päev mitu tundi trenni – tõstab muu hulgas hantleid, teeb kätekõverdusi ja käib treppidest 150 korrust. Viimane napsab igast päevast ligi kaks tundi.

Söömise puhul lähtub ta sellest, et ta sööb seda, mis talle maitseb, näiteks kala, liha, juustu ja leiba. "Neid asju, mis mulle ei maitse, on ikka väga-väga palju. Ma ei söö suppe, putrusid, rohelist peaaegu absoluutselt ei söö," tõi ta välja.