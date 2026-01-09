Lindude toitmisel on oluline mitmekesisus ja regulaarsus

Hõbemägi sõnul võiks kõikidel, kes tahavad aidata lindudel talve üle elada, olla kindel süsteem. "Et rikastada nende toidulauda erineva ja mitmekülgse toiduga. /.../ Kuna paljud linnud soojale maale ei rända, siis on tegelikult ka liikide mitmekesisus päris suur. Nagu inimestelegi meeldivad erinevad toidud, siis ka lindudel on erinevad maitsemeeled," selgitas Hõbemägi.

"Võikski pakkuda seemneid, teravilju, erinevaid rasvavorste, väga hästi lähevad peale ka mustad päevalilleseemned, ja kõike muud, mis neile võimalik anda on," rääkis ta ning lisas, et head linnutoiduvalikut võiks hommikul isegi süüa.

"See on hästi naturaalne, maitsestamata. Soolast ja vürtsikat toitu süües tekib janu ja seda tuleks kindlasti vältida," toonitas Hõbemägi.

"Hästi oluline on regulaarsus. Mina soovitan kindlasti, et hommikul enne tööle minekut, kui hakkab valgeks minema, võiks toidulaud olla kaetud. Siis tulevad linnud puhkamast, energiavarud on tühjad ja nad saavad need ruttu täita," soovitas ta.

"Toitmine võiks kesta läbi talve ja kevade tulekuga võiks toitmise lõpetada järk-järgult, mitte ühel päeval kõik ära võtta," sõnas Hõbemägi.

Toidumaja võiks asetseda väikeste puude ja põõsaste läheduses, et väikesed linnud saaks röövlinnu-ohu eest ruttu varjuda. Oluline on ka katus, et toit oleks ilmastiku eest kaitstud. Toidumaja tuleks ka regulaarselt, umbes korra nädalas kuuma veega puhastada, et linde haiguste eest kaitsta.

Linnas saia ja leivaga näiteks tuvide toitmist Hõbemägi õigeks ei pea. "Esiteks on vale toiduvalik ja teiseks linnud harjuvad seal käima. Kui tuvid ja teised natuke suuremad tegelased on omale linnas ühe koha leidnud, siis nad võivad seal probleeme tekitada ka suvel ja kevadel."