Siilipusa eestvedaja: talvel ringi sibav siil on ilmselgelt hädas

Siilipusa eestvedaja Anneli Sinirand rääkis "Terevisioonis", et 2026. aasta loomaks kuulutatud siil peaks praegu talveund magama ja kui mõni siil on väljas, on ta ilmselgelt hädas. Sinirand tõdes, et loodetavasti toimub tänavu ka siilide seire, kus saab siilide kohta täpsemat teaduspõhist informatsiooni.

"Siilipusas on praegu 34 eelmisel aastal meie juurde jõudnud siili ja üks siil, kes tuli meile 1. jaanuaril. Üks inimene läks jalgrattaga sõitma ja nägi, kuidas lumest rühib välja siil ja otse sõidutee poole. Tal oli kaasas paberkott, pani siili sinna sisse ja tõi meile. Meie juures talvituvatest siilidest suur osa praegu õnneks magab, aga 15 siili on ikkagi vahepeal ärkvel," tõdes Siilipusa eestvedaja Anneli Sinirand.

Siilide jaoks on talveunne jäämise indikaatoriteks see, kui keskmine temperatuur langeb alla viie kraadi ja söök on otsa saanud.

"Kui praegu on siilid väljas, siis igal juhul on nad hädas. Tuleb leida lahendus, kuidas nad kaasa võtta ja talle abi otsida," nentis Sinirand. "Talve üleelamine sõltub ka pesakoha valiku õnnestumisest. Heasse pesakohta ei pääse niiskus ligi ja siilid jäävad pesas kuivaks. Pesa võiks olla ka vaikses ja varjulises kohas, kuhu loomad ja inimesed ligi ei pääse," sõnas Sinirand.

Siilipusasse on toodud ka siil, kes talvitus laste mänguväljakul. "Paratamatult sealt joosti ja käidi üle ning koerad leidsid pesa üles."

"Meie siilide suureks eeliseks on see, et nad lähevad välja juba väga heas kaalus. Isegi neile, kes praegu väliaedikutes magavad, tekitame kevade natuke varem, et nad saaksid loodusesse tagasi minna. Muidu meil tekib ummik," nentis Sinirand. "Eelmise aasta suvel oli meie hoiukodus 69 siili."

Sinirand loodab, et sel aastal toimub siilide seire, kus saab siilide kohta täpsemat teaduspõhist informatsiooni. "Väga loodan, et levib ka rohkem informatsiooni, et siile ei võeta aeda kaasa lemmikloomaks ja siile ei viida omatahtsi kusagile mujale, sest siilil võib maha jääda terve pesatäis poegi, kes ei saa iseseisvalt hakkama."