X!

Siilipusa eestvedaja: talvel ringi sibav siil on ilmselgelt hädas

Terevisioon
Foto: Siilipusa MTÜ
Terevisioon

Siilipusa eestvedaja Anneli Sinirand rääkis "Terevisioonis", et 2026. aasta loomaks kuulutatud siil peaks praegu talveund magama ja kui mõni siil on väljas, on ta ilmselgelt hädas. Sinirand tõdes, et loodetavasti toimub tänavu ka siilide seire, kus saab siilide kohta täpsemat teaduspõhist informatsiooni.

"Siilipusas on praegu 34 eelmisel aastal meie juurde jõudnud siili ja üks siil, kes tuli meile 1. jaanuaril. Üks inimene läks jalgrattaga sõitma ja nägi, kuidas lumest rühib välja siil ja otse sõidutee poole. Tal oli kaasas paberkott, pani siili sinna sisse ja tõi meile. Meie juures talvituvatest siilidest suur osa praegu õnneks magab, aga 15 siili on ikkagi vahepeal ärkvel," tõdes Siilipusa eestvedaja Anneli Sinirand.

Siilide jaoks on talveunne jäämise indikaatoriteks see, kui keskmine temperatuur langeb alla viie kraadi ja söök on otsa saanud.

"Kui praegu on siilid väljas, siis igal juhul on nad hädas. Tuleb leida lahendus, kuidas nad kaasa võtta ja talle abi otsida," nentis Sinirand. "Talve üleelamine sõltub ka pesakoha valiku õnnestumisest. Heasse pesakohta ei pääse niiskus ligi ja siilid jäävad pesas kuivaks. Pesa võiks olla ka vaikses ja varjulises kohas, kuhu loomad ja inimesed ligi ei pääse," sõnas Sinirand.

Siilipusasse on toodud ka siil, kes talvitus laste mänguväljakul. "Paratamatult sealt joosti ja käidi üle ning koerad leidsid pesa üles."

"Meie siilide suureks eeliseks on see, et nad lähevad välja juba väga heas kaalus. Isegi neile, kes praegu väliaedikutes magavad, tekitame kevade natuke varem, et nad saaksid loodusesse tagasi minna. Muidu meil tekib ummik," nentis Sinirand. "Eelmise aasta suvel oli meie hoiukodus 69 siili."

Sinirand loodab, et sel aastal toimub siilide seire, kus saab siilide kohta täpsemat teaduspõhist informatsiooni. "Väga loodan, et levib ka rohkem informatsiooni, et siile ei võeta aeda kaasa lemmikloomaks ja siile ei viida omatahtsi kusagile mujale, sest siilil võib maha jääda terve pesatäis poegi, kes ei saa iseseisvalt hakkama."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

Samal teemal

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

06.01

Riigile pärandatud Edgar Valteri talu võib saada uue elu kunstiresidentuurina

06.01

Toitumisnõustaja: tervislikku toitu võib palju süüa

06.01

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

05.01

ETV alustab teleaastat uute kohtumistega

06.01

Andres Ots: kooli ajal oli mul nimepaine, sest ka minu isa nimi oli Georg

17.10

Mauri Dorbek abikaasa kaotusest: mulle on oluline, et saan lastele olemas olla

04.01

Zooloog Uudo Timm: kui me Eestis põdrajahti ei limiteeriks, sööksime nad kõik lihtsalt ära

09:34

Astrid Lindgreni lapselapselaps: kogu suguvõsa talent läks Astridile

02.01

Teleaasta algab uute sarjadega

05.01

Aednik Jaan Mettik: jõulutäht on väga kapriisne tüüp

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo