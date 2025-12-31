Video: Noep andis "Pärlipüüdjale" uue kuue
Aastavahetuse muusikaprogrammis "Laulame neid laule jälle. Eesti Laul eri" kõlas Noepi uusversioon ansambli Karavani kuulsaks lauldud hitist "Pärlipüüdja".
Karavani X. aastal ilmunud "Pärlipüüdja" on kaver hollandlastest vendade Rob ja Hans Kelleri duo Numero Uno loost "Will I See You Again".
"Laulame neid laule jälle. Eesti Laul eri" õhtune saade on ETV eetris kell 21.40, kui uue kõla annavad kodumaistele hittidele teiste seas Getter Jaani ja Maarja-Liis Ilus. Saadet juhivad Aaron Thor Härm ja Anne Mari Saks.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor