Video: Noep andis "Pärlipüüdjale" uue kuue

Karavani X. aastal ilmunud "Pärlipüüdja" on kaver hollandlastest vendade Rob ja Hans Kelleri duo Numero Uno loost "Will I See You Again".

"Laulame neid laule jälle. Eesti Laul eri" õhtune saade on ETV eetris kell 21.40, kui uue kõla annavad kodumaistele hittidele teiste seas Getter Jaani ja Maarja-Liis Ilus. Saadet juhivad Aaron Thor Härm ja Anne Mari Saks.