Vaata: "Õnne 13" tegijad on valmis saanud aastavahetuse laulu

Aastavahetuse soojenduseks kutsuvad "Õnne 13" tegijad varakult õppima ära uue laulu "Ding-dong-tilu-lilu", et siis juba 31. detsembril aastavahetuse eriosas seda kaasa laulda.

"Õnne 13" aastavahetuse osas on Allan Petersonist saanud kuulus laulja, kelle produtsent on Thor-Björn Margna. Uut hittlugu esitab Allan koos Eesti populaarseimate taustalauljate Kaire Vilgatsi ja Dagmar Ojaga.