Vaata: "Õnne 13" tegijad on valmis saanud aastavahetuse laulu

Foto: Ken Mürk/ERR
31. detsembril rõõmustab ETV vaatajaid taas "Õnne 13", kus muusikalise numbriga kutsub kaasa laulma Allan koos Kaire Vilgatsi ja Dagmar Ojaga.

Aastavahetuse soojenduseks kutsuvad "Õnne 13" tegijad varakult õppima ära uue laulu "Ding-dong-tilu-lilu", et siis juba 31. detsembril aastavahetuse eriosas seda kaasa laulda.

"Õnne 13" aastavahetuse osas on Allan Petersonist saanud kuulus laulja, kelle produtsent on Thor-Björn Margna. Uut hittlugu esitab Allan koos Eesti populaarseimate taustalauljate Kaire Vilgatsi ja Dagmar Ojaga.

