Aasta kodutütar Kristin Kasemets: on hea tunne, et abi on alati käeulatuses

Foto: Laura Raudnagel/ERR
Tallinna aasta kodutütar 2024 tiitliga pärjatud Kristin Kasemets rääkis Vikerraadios, et kodutütarde organisatsiooni üks hea osa on see, et saad endale väga palju sõpru ja võid alati kindel olla, et kui midagi juhtub, siis abi on käeulatuses. Kristini suureks eeskujuks on tema ema Merike Kasemets, kes valiti tänavu aasta naiseks.

"Ma olen hästi tegus, kindlasti pole ma sedasorti inimene, kes kodus ainult pikali oleks või päevad läbi telefonis, see kindlasti minu kohta ei käi," tõdes kodutütar Kristin Kasemets, kes on aasta aega kandnud austavat tiitlit Tallinna aasta kodutütar 2024.

Tiitli võitis aktiivne kodutütar selle eest, et tegi aasta jooksul kokku 1800 aktiivsustundi ehk keskmiselt 150 tundi kuus.

Kasemets korraldas aasta jooksul palju erinevaid sündmusi. Näiteks laagreid, tegi kodutütardele rühma koonduseid. "Ka kõikidel koolivaheaegadel," lisas Kasemets.

Esimeseks Kasemetsa korraldatud laagriks oli päästelaager. "Kohtusime päästeametiga, kes näitas meile erinevaid tulekustutusviise ja kuidas veest inimest päästa," selgitas Kasemets.

"Kodutütarde organisatsiooni üks hea osa on see, et saad väga palju sõpru endale. Kuna laagrid, võistlused ja suuremad sündmused on üle Eesti, siis kohtun ka kodutütarde ja noorkotkastega, kes tegutsevad väljaspool pealinna. Ma võin minna ükskõik kuhu Eestis, ja kui midagi juhtub, siis ma tean, et saan alati kellelegi helistada, kui abi on vaja," tõdes Kasemets. "Kuigi me oleme kõik erinevad inimesed ja meil on erinevad hobid, siis kodutütreks olemine ühendab meid kõiki. Meil on alati, millest omavahel rääkida."

Kristini ema Merike Kasemets valiti tänavu ajakirja "Eesti Naine" poolt aasta naiseks. "Mu ema pühendumus on tohutult suur. Ta teenis selle tiitli kodutütarde ringkonnavanemaks olemise eest, aga see ei ole tema päris töö. Ema töötab küberväe juhatuses, käib palju lähetustes, aga koju tulles leiab alati aega tegeleda kodutütardega," sõnas Kristin. "Ema on mulle eeskujuks ettevõtlikkuse poolest."

Kristini sõnul räägivad nad emaga koos aega veetes ka kodutütarde organisatsioonist. "Mida võiks veel teha, kuidas meil on läinud. Mu lemmikud on aga nädalavahetuse hommikud, kui meil kummalgi pole vaja midagi teha."

Kristini unistuseks on saada arstiks. "Selle idee sain ka tänu kodutütarde organisatsioonile, sest sain seal katsetada erinevaid esmaabivõtteid, ja see mulle väga meeldis."

Kristin Kasemets emakeelepäeval Kadriorus Autor/allikas: Raigo Pajula/presidendi kantselei

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vikerraadio, saatejuht Kaja Kärner

