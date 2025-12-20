Aasta naine Merike Kasemets: see tiitel ei ole ainult mulle

Aasta naise valimisel koondati nii žürii kui lugejate arvamus. Nominentide hulgas olid teiste hulgas veel Kristi Raik, Kaja Kallas, Sirje Karis, Agnes Alas, Anu Asu, Eve Orlvoski, Kairi Luige. Aasta naise konkursi eesmärk on tunnustada eri valdkondades töötavaid naisi. Selle aasta teemaks oli riigikaitse ja julgeolek.

"Laupäeva hommikuks hakkas vaikselt kohale jõudma, mis see tiitel tähendab. See on minu jaoks olnud väga-väga suur üllatus. Kui ma ühel hommikul enda nime nominentide hulgast leidsin, siis minu küsimus iseendale oli see, et miks just mina? Ma ei tea tänase päevani kes ja miks nominendid esitas. Olen väga tänulik sellele inimesele, kes märkas ja selle tiitliga olen suhteliselt kohmetu, sest ma kahtlustan, et Eestis on väga palju naisi, kes riigikaitsesse panustavad ja kelle igapäevatöö on väga oluline selleks, et Eesti riik oleks kaitstud," rääkis Kasemets.

"See tiitel ei ole ainult mulle. See on tiitel kodutütarde organisatsioonile, minu noortele, kellele läks väga-väga korda see, et nad oma noortejuhi sellest nimekirjast leidis," lisas Kasemets, kelle ringkonnas on natukene üle 300 kodutütre. Kolme rühma juhib Kasemets ka ise.

Kasemets leiab, et noored on uudishimulikud ja tublid, aga loengutega neid tüüdata pole mõtet, sest eelkõige pakuvad huvi praktilised oskused.

Kasemets on 12 aastat töötanud välisluureametis, lõpetanud sisekaitseakadeemia ja töötab nüüd küberväe juhatuse rahvusvaheliste suhete juhina.

"Küberväe juhatus on sõjaline üksus, mis allub otse kaitseväe juhatajale ja minu igapäevatöö sisaldab endas lihtsamas keeles öeldes sõjalist diplomaatiat. Minu roll on toetada küberväe juhatust liitlassuhete hoidmisel, Eesti seisukohad küberpoliitika valdkonnas ja kübermaailmas," selgitas Kasemets ning kinnitas, et Eesti on selles vallas kogu maailmale väga tõsine partner. "Meie seisukohti aktsepteeritakse mujal maailmas väga. Me oleme väga usaldusväärsed partnerid ja meiega arvestatakse."

Kasemets tõdes, et on pidanud oma vallas end tõsiselt kehtestama. "Ma ei ole vormikandja, olen tsiviilametnik ja kui sul istuvad laua taga aukartust äratavad juhid, kes kõik on mehed, siis on pehme teemaga nagu rahvusvahelised suhted väga keeruline seal laua taga oma sõna maksma panna. Aga kui on välimus ja on sisu ka, siis on see väga lihtne olnud," lisas ta.