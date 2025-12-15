X!

Peoleo bändi liige Lauri Nebel: meil olid omal ajal liiga lahtised lõuad

Foto: ERR
Ansambli Peoleo liige Lauri Nebel meenutas saates "Prillitoos", et bändi protestilaulude tõttu ja kuna bändiliikmetel olid ka väga lahtised lõuad, viidi ta Pagari keldrisse ülekuulamisele. Nebel oli heas mõttes šokis, kui kuulis, et noored kolleegid tahavad Peoleo bändi taas ellu äratada.

Omaaegsest ansamblist Peoleo on tänaseks ainsana alles Lauri Nebel, kes oli 17-aastane poisike, kui ta menubändiga liitus. Bändi originaalkoosseisu kuulusid Henno Käo, Taivo Linna ja Eino Mäelt.

Peoleo tegutses aastatel 1965-1973 ja oli ERKI põhiline peobänd.

"Selle eest, et bänd Peoleo Tribuut on ellu kutsutud, peame tänama Tea Järvist Virumaalt, kes pidas meeles sellist tähtsat aastapäeva nagu Eino Mäelti sünniaastapäev ja ühtlasi sai Peoleo bänd 60. aastaseks. Tea otsustas, et Ulvi kultuurimajas tuleb korraldada sel puhul üks pidu, kus teha Peoleo luusid," ütles ansambli Peoleo Tribuut liige Tõnu Timm.

"See oli ikka välk selgest taevast, ma olen praegugi sõnatu. Ma ei oskagi neid poisikesi tänada, mõnele ma võin olla isegi vanaisa," meenutas Nebel, kui talle helistati jutuga tuua Peoleo bänd uuesti kokku.

Peoleo Tribuut liikmed Elvis Jakobson, Tõnu Timm ja Lauri Nebel Autor/allikas: ERR

Timm võttis ühendust ERR-i fonoteegiga ja selgus, et Peoleo repertuaarist on säilinud 35 lugu.

Timm tõdes, et kuna lood said kõik selgeks õpitud, ei tahetud vaid ühe kontserdiga piirduda. "Nüüd otsustasime, et salvestame kõik lood ära, ja kui kutsutakse, anname kontserte ka."

Peoleo laulud olid ka omamoodi protestilaulud. "Henno Käo tekstides on igasuguseid asju peidus. Võta või tekstiread laulust "Laastud", kus on öeldud, et kes meist poleks laast suures maailmas, kaugel kaldaliiv, siin vaid hingepiin," tsiteeris Nebel.

Nebel meenutas, et laulude pärast sai ka kannatatud. "Meie kodusid käidi läbi otsimas. Ma olen Pagari keldris istunud, lamp näkku suunatud ja küsimustele vastanud. Juhtus asju, sest me olime lahtise lõuaga ka," meenutas Nebel. "Kaebajaid ju on, neid leidub täna ka."

Publik on kontserdid väga hästi vastu võtnud. "Publiku hulgast tuldi isegi küsima, et miks te seda lugu ei teinud, neil oli ju lugusid veel," tõdes Timm. "Peame kõik lood üles otsima, mida publik mäletab."

"Laastud", Peoleo Tribuut

"Kotermann", Peoleo Tribuut

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Prillitoos", saatejuht Reet Linna

