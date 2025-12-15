Anett: on väga vajalik, et säiliks usk ja lapselik rõõm jõuluvanasse

Muusik Anett Kulbin rääkis Vikerraadios, et naudib väga jõuluaega ning tema arvates on praegusel äreval ajal väga oluline, et ka täiskasvanutel säiliks usk ja lapselik rõõm jõuluvanasse. Aneti sõnul jätab ta vahel teadlikult mitu päeva uudised lugemata, et mitte selles ängistavas inforuumis pidevalt olla.

"Ma olen suur jõuluaja fänn. Lapsena olid meil alati väga toredad jõulud ja jõuluvanad olid alati väga lõbusad ja naljakad. Jõuluaega saadavad ainult head emotsioonid. On väga tore, kui säilib see usk ja lapselik rõõm jõuluvanasse, isegi kui sa sisimas ju tead või sul on mingi kahtlus," nentis muusik Anett.

Aneti sõnul on varsti lõppev aasta väga tulemuslik ja äge olnud. "Sel aastal sai palju singleid välja antud ja hakkasin tegelema käsitööga."

Klaashelmeste töötoast sai alguse hobi meisterdada ise osade oma lugude juurde klaasist sõrmuseid. "Esimene lugu, millega klaassõrmused välja tulid, oli "Glass Half Full"," lisas lauljanna.

Anett tõdes, et on mänginud mõttega elada kuskil mujal, aga Eesti on nii armas, et kolida ta enam ei tahaks. "Reisida mulle väga meeldib, keskkonnavahetus on muusikule loomingu mõttes väga oluline."

Detsembrikuus on Anetil väga palju esinemisi ja osa kontserte teeb ta koos Rita Rayga. "Meid on aastate jooksul päris palju omavahel võrreldud, me umbes samal ajal alustasime artisti teekonda. Meil on samal ajaperioodil väga palju sarnaseid verstaposte. Me ise ei ole kordagi tundnud, et oleksime konkurendid, pigem me toetame ja hästi hoiame teineteist."

Maailmas on nii palju ängi ja Anett on vahel teadlikult jätnud uudised mitu päeva lugemata, et mitte pidevalt selles ängistavas inforuumis olla.

"Lugu "Have Yourself A Merry Little Christmas" on olnud pikka aega minu lemmikjõululaul. Olen seda lugu korduvalt laulnud, see lugu on mulle hinge pugenud. Möödunud aastal salvestasime koos Confusional kvartetiga ühe väga ilusa versiooni sellest laulust," ütles Anett.