X!

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Arvo Valtonile

Tele
Arvo Valton
Arvo Valton Autor/allikas: Gea Kumpel
Tele

14. detsembril möödub 90 aastat kirjanik Arvo Valtoni (kodanikunimega Arvo Vallikivi) sünnist. ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud just talle.

19.30 "Tähelaev" (2008)

Oma mõtteid jagab kirjanik, tõlkija, stsenarist, publitsist, õppejõud ja soome-ugri väikerahvaste eest võitleja Arvo Valton. Saatejuht Andres Raid, režissöör Kalev Lepik.

20.45 "Minu naine sai vanaemaks" (1976)

Lüüriline komöödia, mis kujutab ühte päeva äsja vanaisaks saanud mehe elus.

Helilooja Andres Valkonen, kunstnik Halja Klaar, operaator Mihhail Dorovatovski. Osades Aarne Üksküla, Ita Ever, Raili Jõeäär, Lembit Ulfsak, Anne Veesaar, Martin Veinmann, Liina Randmaa ja Lembit Peterson. Režissöör Virve Aruoja, stsenaristid Virve Aruoja ja Arvo Valton.

21.50 "Kaadris: Viimne reliikvia" (2012)

"Kaadris" meenutavad Eesti kõigi aegade menukama filmi valmimist stsenarist Arvo Valton, lavastuskunstnik Rein Raamat ning osatäitjad Eve Kivi, Raivo Trass ja Peeter Jakobi. Arhiiviintervjuude vahendusel saavad sõna ka Ingrida Andrina, Aleksandr Goloborotko ja Uldis Vazdiks. Kommentaarid semiootikaprofessor Peeter Toropilt ja filmimehelt Ilmar Raagilt. Näeme "Viimse reliikvia" võtteplatsidel vändatud dokumentaalkaadreid, hulgaliselt haruldasi fotosid ja Rein Raamatu kujunduskavandeid.

Autor ja toimetaja Jaak Lõhmus, režissöör Märten Vaher, produtsendid Ruth Heinmaa ja Ingrid Nõmmik.

22.15 "Vernanda" (1988)

Roman Baskini lühimängufilm viib vaataja steriilsesse väikelinna, kus aeg on justkui peatunud. Linna sattunud noormees ostab leiva, mis tegelikult osutub pommiks ja millest ta enam kuidagi lahti ei saa. Poodi seda tagasi ei võeta, maha müüa ka ei saa, ka mitte lihtsalt kusagile maha unustada või poetada. Kõik selle linna inimesed on imelikud ja ligipääsmatud.

Osades Sulev Luik, Jüri Järvet, Kaljo Kiisk, Ilmar Tammur, Aleksander Eelma, Gunnar Kilgas.

Toimetaja: Karmen Rebane

kuula võistluslugusid

Jõule oodates

Vali Oma lemmik

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

13.12

Uue saate "Psühho" juht Märt Treier: iseendas uitamine võib olla paras piin

12.12

Inga Lunge: üleväsimus ei lase muinasjutulisel jõulutundel tekkida

12.12

Mihkel Zilmer: täiendame oma rauavarusid jõulutoitude, mitte tablettidega

11.12

Kokk: mahlase jõuluprae valmistamiseks on vaja teada mõnda praktilist nippi

13.12

Aasta lapsehoidja Jarmo Välk: pisiasjade märkamine pakub lastele erilist rõõmu

09.12

Ukrainas tegutsev eestlanna: ootame hirmuga aega, mil saame leina endasse lasta

12.12

Lavale naasev Kaie Kõrb: vorm on okei

13.12

Viljandist pärit pere kasvatab leiutajaid praktiliste igapäevaprobleemide kaudu

11.12

Zooloog: angerja söömine käib tänapäeval selle kala väljasuremise hinnaga

08.12

Rallilegend Raido Rüütel: ma ei ole ühtegi oma last kasvatanud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo