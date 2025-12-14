ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Arvo Valtonile

19.30 "Tähelaev" (2008)

Oma mõtteid jagab kirjanik, tõlkija, stsenarist, publitsist, õppejõud ja soome-ugri väikerahvaste eest võitleja Arvo Valton. Saatejuht Andres Raid, režissöör Kalev Lepik.

20.45 "Minu naine sai vanaemaks" (1976)

Lüüriline komöödia, mis kujutab ühte päeva äsja vanaisaks saanud mehe elus.

Helilooja Andres Valkonen, kunstnik Halja Klaar, operaator Mihhail Dorovatovski. Osades Aarne Üksküla, Ita Ever, Raili Jõeäär, Lembit Ulfsak, Anne Veesaar, Martin Veinmann, Liina Randmaa ja Lembit Peterson. Režissöör Virve Aruoja, stsenaristid Virve Aruoja ja Arvo Valton.

21.50 "Kaadris: Viimne reliikvia" (2012)

"Kaadris" meenutavad Eesti kõigi aegade menukama filmi valmimist stsenarist Arvo Valton, lavastuskunstnik Rein Raamat ning osatäitjad Eve Kivi, Raivo Trass ja Peeter Jakobi. Arhiiviintervjuude vahendusel saavad sõna ka Ingrida Andrina, Aleksandr Goloborotko ja Uldis Vazdiks. Kommentaarid semiootikaprofessor Peeter Toropilt ja filmimehelt Ilmar Raagilt. Näeme "Viimse reliikvia" võtteplatsidel vändatud dokumentaalkaadreid, hulgaliselt haruldasi fotosid ja Rein Raamatu kujunduskavandeid.

Autor ja toimetaja Jaak Lõhmus, režissöör Märten Vaher, produtsendid Ruth Heinmaa ja Ingrid Nõmmik.

22.15 "Vernanda" (1988)

Roman Baskini lühimängufilm viib vaataja steriilsesse väikelinna, kus aeg on justkui peatunud. Linna sattunud noormees ostab leiva, mis tegelikult osutub pommiks ja millest ta enam kuidagi lahti ei saa. Poodi seda tagasi ei võeta, maha müüa ka ei saa, ka mitte lihtsalt kusagile maha unustada või poetada. Kõik selle linna inimesed on imelikud ja ligipääsmatud.

Osades Sulev Luik, Jüri Järvet, Kaljo Kiisk, Ilmar Tammur, Aleksander Eelma, Gunnar Kilgas.