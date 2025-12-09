X!

Portugalis kinnisvaramaaklerina töötav Siska: Vanilla Ninja vari saadab elu lõpuni

Foto: err
Portugalis kinnisvaramaaklerina töötav endine Vanilla Ninja liige Katrin Siska märkis, et bändi vari saadab teda ka praeguses töös.

Novembrikuu alguses tehti teatavaks Eesti Laul 2026 osalejad. Teiste seas püüab võimalust Eestit maailma suurimal lauluvõistlusel esindada ansambel Vanilla Ninja. Katrin Siska sõnas "Ringvaates", et hoiab endistele bändikaaslastele pöialt.

"Juba leppisin Kerliga (Kerli Kivilaan - toim) lennujaamas kokku, kui ta Taukariga Taist tuli, et pange siis kinni. Ta ütles, et okei. Nii et vaatame. Lugu on väga hea Sveni lugu, video on tore. Ma arvan, et neil läheb hästi."

Viimased kuus aastat on Siska Portugalis elanud. Seal teenib ta leiba kinnisvaramaaklerina. Vanilla Ninja vari saadab teda aga sealgi.

"Olen agentuuris rääkinud, et ma olen varem muusikuna karjääri teinud, siis nad alati räägivad kellelegi edasi. Nii et kui kliendid tulevad majasid vaatama, siis öeldakse: "Siin on meie staar Vanilla Ninjast! Tuntud Eesti staar!" Ja siis mind esitatakse kui mingit Madonnat või Alla Pugatšovat. See on hästi naljakas, aga samas tore. Sellest ei saa enam lahti, see jääb elu ajaks külge," naeris ta.

Kinnisvarandus on Siska jaoks suur kirg. "Kui ma oleks selle avastanud 20 aastat tagasi enne bändi, võib-olla ma ei oleks kunagi hakanud bändi isegi tegema, sest see on niivõrd sütitav," tunnistas ta.

Maakleritöö tuleb tal enda sõnul ludinal. "Ilmselt see soov inimestega suhelda, esineda ja oma asja hästi tunda, see mängib kõik oma rolli hästi välja."

Portugallased on Siska sõnutsi tagasihoidlikud inimesed. "Veel tagasihoidlikumad kui eestlased, hoiavad omaette. Mäletan, et panime poisi portugalikeelsesse erakooli ja siis oli jumala raske. Eriti peale koroonat ei julgenud keegi [ligi] tulla, ei taha. Ülejäänud sakslased ja rootslased kõik lävisid ja käisid läbi, aga nemad olid hästi vaoshoitud ja omaette," kirjeldas ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Ringvaade"

