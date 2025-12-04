X!

Puuvormidega tehtud kuldsed piparkoogid meenutavad endisaegset hiilgust

Foto: ERR
"Piparkoogimaania" korraldaja Pelle Kalmo õpetas "Terevisioonis" luksuslikul moel piparkooke valmistama nagu tehti seda aegu tagasi jõukates riikides. Kalmo sõnul valmistati piparkoogid uhkete puidust piparkoogivormidega ja kaunistati kullaga.

"Meil on siin piparkoogivormid, mis on sada ja kakssada aastat vanad," ütles "Piparkoogimaania" korraldaja Pelle Kalmo. "Kakssada aastat vana vorm on pärit Šveitsist."

Puidust piparkoogivormidega küpsetamisel on oma tehnika. Vorm tuleb jahuga kokku teha ja natuke kloppida, et kogu pind oleks ühtlaselt jahuga kaetud. "Jahu ei tohi vormi sees katsuda, sest jahu läheb klompi ja ei trüki enam hästi," nentis Kalmo.

Ingli piparkoogivorm on pärit Poolast ja kiikhobu vorm Ungarist.

Tainas tuleb lahti rullida, lõigata piparkoogivormi suurune tükk ja see vormile asetada. "Pöialdega surudes peab mustri taina sisse suruma."

Seejärel võetakse vorm tagurpidi kätte ja lastakse tainatükk peo peale kukkuda.

"Nüüd on variant, kas kujund noaga välja lõigata või jättagi selliseks kandiliseks," nentis Kalmo.

"Puidust vormidega piparkookide meisterdamine on rikaste riikide traditsioon, kus olid kuningad. See on keskaegne traditsioon, piparkoogid olid nii kallid, et neid said lubada ainult väga jõukad inimesed," sõnas Kalmo.

Sajandeid tagasi oli piparkook rohkem kaunistuselement. "Tänaseks on jäänud rohkem söödav osa. Piparkoogi koostisainete odavnemine tõi kaasa selle, et enam nii palju ei kaunistatud ja puuvormidega kaunistamise traditsioon on hääbunud," tõi Kalmo välja. "Meil on aga jäänud glasuurimine ja moodsad variandid."

"Terevisiooni" stuudio laual olid Poola, Ungari ja Prantsusmaa piparkoogid.

Piparkookide kaunistamisel kasutati söödavat kulda ja päris kulda.

Puidust vormidega piparkookide meisterdamine Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

