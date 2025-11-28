"Piparkoogimaania" korraldaja: taina taltsutamine on maniakaalne tegevus

"Piparkoogimaania" korraldaja Mari-Liis Laanemaa rääkis "Terevisioonis", et piparkoogikunsti loomine on maniakaalne tegevus ja kel korra taina taltsutamine õnnestunud, selleta enam ei saa. Laanemaa sõnul vaatavad Euroopa vanad piparkoogimaad nende tegevust piparkoogikunsti moodsaks muutmisel suu ammuli.

Piparkoogikunstnik Mari-Liis Hiisjärv tegi "Piparkoogimaania" 20. sünnipäevaks juubelitordi. Juubelitordil on motiive näituse varasematest aastatest. "Iga kujund tordil tähistab üht aastat ja on üks sel aastal valminud töö," ütles "Piparkoogimaania" näituse korraldaja Mari-Liis Laanemaa.

"Näitus on igal aastal eksklusiivne, sest tavalisi asju üldjuhul siin ei näegi. Kunstniku jaoks on see väga suur väljakutse. Kõrvaltvaatajale võib ju tunduda, et kui äge fantaasia, aga mis raskused on nende tööde tegemise taga, tavavaatajad ei teagi," ütles Laanemaa.

Laanemaa sõnul vaatavad teised maad "Piparkoogimaania" näitust suu ammuli. "Me püüame luua kontakte Euroopa vanade piparkoogimaadega, sest piparkoogil on sajandeid vana traditsioon ja eriti just jõukamates maades. Neid on väga vähe alles jäänud, kes veel piparkooke teevad, aga nad teevad tänaseni hästi traditsioonilisel viisil. Meie viime edasi sajandeid vana piparkoogikunsti täitsa moodsas võtmes."

"Näituse taga on eesti kunstnikud, arhitektid ja disainerid, see on meie Eesti asi. Näitusele tulles tasub kiigata ka alumisele korrusele, kus on pildid näituse 20 aastast," tõdes Laanemaa.

Piparkoogitainas materjalina on kohutav. "See ei allu üldse, see on väga suur taltsutamine, mis tainaga tuleb teha, aga loovinimesi see muidugi just inspireerib."

Laanemaa sõnul on see maniakaalne tegevus. "Kes korra on osalenud, selleta enam ei saa. Valdav osa kunstnikest on näitusel osalenud üle kümne aasta. Iga aasta tuleb neli-viis uut osalejat, neist paaril ei tule lõpuks midagi välja, nii et ükshaaval liidetakse siia inimesi."

Kui näitus on läbi, viivad kunstnikud tööd endale koju, kui töö veel koos püsib. "Puhtalt hügieenilistel põhjustel ei saa neid pärast näitust ära süüa, sest näituselt käib läbi väga palju rahvast. Muidu me teeksime suure peo ja sööksime kõik ära," ütles Laanemaa.