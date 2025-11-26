Lauri Räpp: raske haigus muutis treppidel liikumise peaaegu võimatuks

Kirjanik Lauri Räpp rääkis Vikerraadios, kuidas tema nägemine muutus äkitselt kiiresti aina kehvemaks, kuni trepid said lausa õudusunenäoks, sest ta nägi astmeid viiekordselt. Räpp tõdes, et meeletu elutempo ja isikliku elu sündmused võisid tema kehas peituva autoimmuunhaiguse varem välja tuua, kui see muidu oleks võinud juhtuda.

"Ma ei mõelnud kunagi selle peale, et ma saan kogeda, mis tähendab, kui sul ühel hetkel läheb pilt kõigepealt kahekordseks ja järgmisel hetkel ei tule üks silm lihtsalt enam lahti ehk silmalihased ei tööta. Teise silma proovid sõrmega lahti hoida, et näha, mis su ümber toimub," meenutas kirjanik Lauri Räpp hirmsat hetke oma elus.

Algul arvas Räpp, et tal on prille vaja, aga arst suunas ta kohe EMO-sse. "Seal hakkas tulema kahtlustusi. Kõigepealt kahtlustati insulti. Siis võeti ta haiglasse sisse ja arvati, et tegemist võib olla mingi vähivormiga. Arvati ka sclerosis multiplex'i ja üsna kaua läks aega, enne kui arstid suutsid tuvastada, et tegemist on autoimmuunhaiguse, okulaarse müasteeniaga, mis tähendab, et mu ajust ei jõua signaal silmalihastesse," tõdes Räpp.

Arstide sõnul võib see haigus ühel hetkel lihtsalt tekkida. "Ilmselt see haigus oli mu sees kuskil olemas ja kuna mu elutempo oli niivõrd meeletu, ütlesid arstid, et nii palju saab öelda, et see haigus oleks võinud välja lüüa kümme-kakskümmend aastat hiljem, aga see meeletu tormamine ja isikliku elu sündmused, ja kuigi sa mõtled küll, et oled vaimselt meeletult tugev, siis keha viskab selle ventiili kuskilt mujalt pealt ära."

Kogu selle aja jooksul läks nägemine järjest kehvemaks. "Kuna topeltnägemine võib viidata ka insuldile, tuleks sellise tervismurega kiirelt arsti juurde minna," tõdes Räpp.

Trepid olid Räpi jaoks õudusunenägu, sest ta nägi trepiastmeid viiekordselt. "Mõned korrad ka kukkusin."

Räpp meenutas ka olukorda, kus ta pidi lennuki peale minema ja ta oli lennujaamas väga hädas, sest silmad olid peaaegu täiesti kinni ja ta ei saanud aru, kuhu ta minema peab.

"See haigus mul mööda ei lähe enam kunagi," lisas Räpp. "Tablette söön sama palju kui päevas tuleb tavalist sööki süüa. Õnneks kogus vaikselt väheneb."

Müasteenia võib mingil hetkel haarata ka teisi lihasgruppe, näiteks häälepaelu, käe- või jalalihaseid. "Õnneks see haigus ei progresseeru nii, et ma lõpetaksin ratastoolis."

3. detsembril, rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval, toimub Tallinnas, kultuurikeskuses "Kaja" ühtekuuluvuskontsert "Ajakaja", millele Räpp on tekstid kirjutanud. Kontserdil on tagatud ligipääsetavus liikumis-, nägemis-, kuulmis- ja intellektipuudega inimestele. Kõik esitusele tulev tõlgitakse eesti viipekeelde, kirjutus- ja kirjeldustõlkesse ning lihtsasse keelde.

Kontserdi teleülekannet saab vaadata ETV2-st 3. detsembril kell 19.