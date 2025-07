Eesti elanikud kuulavad jätkuvalt enim Vikerraadiot

Vikerraadiot kuulab päevas 107 000 inimest, teisel ja kolmandal kohal on sarnaselt eelmise uuringuga Raadio Elmar ja Sky Plus.

Vikerraadio on esimene ka nädala ja kuu kuulamise arvestuses. Igakuiselt kuulab Vikerraadiot 246 000 inimest. Raadio Elmar on mõlemal puhul teisel kohal. Nädala vaates on kolmandale kohale tõusnud Sky Plus ja kuu vaates Retro FM.

Venekeelsetest raadiojaamadest on enim kuulajaid nii päeva, nädala kui ka kuu arvestuses Raadio 4-l.

ERR-i raadiojaamadest leiab kümne kuulatuima raadiojaama seast ka Raadio 2, mille programm jõuab kuus 109 000 kuulajani. Eesti ainukesel klassikalisele muusikale ja kultuurile pühendunud raadiojaamal Klassikaraadiol on kuus 77 000 kuulajat. Tallinna ja Põhja-Eesti piirkonnas ning veebis levival Raadio Tallinnal on kuus 28 000 kuulajat. Nii Klassikaraadio kui ka Raadio Tallinn on viimase uuringuga võrreldes oma kuulajate arvu mõnevõrra kasvatanud.

Võrreldes aasta varasema perioodiga on kogu raadio- ja muusikakuulamisele pühendatud aeg päevas kasvanud viie minuti võrra. Kuigi enim on kasvanud internetist muusikateenuste kuulamisele pühendatud aeg, siis suurima aja moodustab jätkuvalt raadiokuulamine. Päevas kuulatakse raadiot keskmiselt tund ja 56 minutit.