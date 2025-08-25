Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

Esmaspäevast, 25. augustist kõlab viiel järjestikusel õhtul kell 18.40 Vikerraadio eetris Katri Rebase audioraamat ""Klaveriloomad. Operatsioon võluõhk". Lustakas ja muusikat täis loos käivitavad klaveris elavad loomad operatsiooni, et meelitada tüdruk nimega Greta taas klaverikaant avama ja pilli mängima.

Audioraamatus loeb teksti Margus Tabor. Kaasa teevad muusikud Katri Rebane, Peeter Rebane, Mihkel Mälgand ja Kristjan Priks. Audioraamat on salvestatud stuudios Lumus Artis, helirežissöör on Peeter Rebane.

Koos kooliaasta algusega 1. septembril algab Vikerraadio "Õhtujutus" Kadri Lepa neljaosaline "Valge pall", mis räägib loo Kaarlist, keda tabab korraga nii suur õnn kui ka suur õnnetus. Ühel suvehommikul vanaisa aknast välja vaadates näeb ta seal midagi nii erilist, et poisil on korraga selge, et ta ei saa enam sekundikski paigale jääda.

Teksti esitab Märt Avandi. Audioraamat on salvestatud stuudios Heliala, helirežissöör on Janek Kivi.

"Klaveriloomad. Operatsioon võluõhk" kõlab Vikerraadios 25.-29. augustil kell 18.40.

"Valge pall" kõlab Vikerraadios 1.–4. september kell 20.45. Lastele mõeldud audiolood leiab ka Õhtujutu ja Eesti Raadio mobiiliäpist ning Lasteekraani lehelt.