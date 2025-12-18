Kuldmikrofoni pälvis rahvusringhäälingu raadiouudiste toimetaja Uku Toom

2025. aastal Kuldmikrofoni pälvinud Uku Toom alustas tööd Eesti Raadio välisuudiste toimetuses 1987. aasta sügisel. Sellele järgnenud murrangulistel aegadel lahkusid paljud raadiohääled küll konkurentide juurde, küll poliitikasse, kuid Uku Toom jäi raadiouudiste toimetusse. Seal on ta oma annet rakendanud nii päevatoimetaja ja parlamendikorrespondendina kui ka paljude teiste valdkondade kajastamisel.

"Uku on tuntud ja väga pikaajalise kogemusega poliitikaajakirjanik. Temasugused toimetajad on ajakirjandusmaastikul täielikud haruldused – neil on side ja teadmised ka sellest, mis toimus Eestis 15–25 aastat tagasi. Lisaks on Uku läbi ja lõhki raadioinimene: ei televisiooni sära ega kirjutava ajakirjaniku kuulsus pole teda kunagi enda poole tõmmanud," kirjeldas laureaati ERR-i raadiouudiste juht Indrek Kiisler.

Lisaks uudistetoimetaja tööle on Uku Toom aastate jooksul teinud mitmeid päevakajalisi raadiosaateid, näiteks "Argipäeva" ja "Mnemoturniiri", ning juhtinud keskööprogrammi. Ka aastal 2025 on laureaat hinnatud toimetaja ERR-i raadiouudistes, kus tema toimetatud lühiuudised, pikad uudistesaated ja reporterilood on kuulajate ühed lemmikud.