X!

Kuldmikrofoni pälvis rahvusringhäälingu raadiouudiste toimetaja Uku Toom

Vikerraadio
Kuldmikrofon 2025 laureaat 2025 Uku Toom
Vaata galeriid
43 pilti
Vikerraadio

Ringhäälingu 99. aastapäeval tunnustati Kuldmikrofoniga pikaajalise silmapaistva töö eest Eesti Rahvusringhäälingu raadiouudiste toimetajat Uku Toomi.

2025. aastal Kuldmikrofoni pälvinud Uku Toom alustas tööd Eesti Raadio välisuudiste toimetuses 1987. aasta sügisel. Sellele järgnenud murrangulistel aegadel lahkusid paljud raadiohääled küll konkurentide juurde, küll poliitikasse, kuid Uku Toom jäi raadiouudiste toimetusse. Seal on ta oma annet rakendanud nii päevatoimetaja ja parlamendikorrespondendina kui ka paljude teiste valdkondade kajastamisel.

"Uku on tuntud ja väga pikaajalise kogemusega poliitikaajakirjanik. Temasugused toimetajad on ajakirjandusmaastikul täielikud haruldused – neil on side ja teadmised ka sellest, mis toimus Eestis 15–25 aastat tagasi. Lisaks on Uku läbi ja lõhki raadioinimene: ei televisiooni sära ega kirjutava ajakirjaniku kuulsus pole teda kunagi enda poole tõmmanud," kirjeldas laureaati ERR-i raadiouudiste juht Indrek Kiisler.

Lisaks uudistetoimetaja tööle on Uku Toom aastate jooksul teinud mitmeid päevakajalisi raadiosaateid, näiteks "Argipäeva" ja "Mnemoturniiri", ning juhtinud keskööprogrammi. Ka aastal 2025 on laureaat hinnatud toimetaja ERR-i raadiouudistes, kus tema toimetatud lühiuudised, pikad uudistesaated ja reporterilood on kuulajate ühed lemmikud.

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

kuula võistluslugusid

Jõule oodates

Vali Oma lemmik

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

17.12

ETV ja ETV2 pühadekava pakub uusi kohtumisi igasse õhtusse

14:44

Kuldmikrofoni pälvis rahvusringhäälingu raadiouudiste toimetaja Uku Toom

17.12

Ajaloolane: keskaegseid jõule iseloomustas küllus ja valgus

17.12

Video: "Ringvaate" stuudios prooviti kõige paremaid jõulusööke

14:30

Parimad raadiotegijad said pärjatud

13.12

Aasta lapsehoidja Jarmo Välk: pisiasjade märkamine pakub lastele erilist rõõmu

10:24

Hendrik Toompere jr: teatri edu ja ebaedu vahel on õhkõrn piir

12:01

Pereterapeut: kurbust tuleb endale ka lubada, kogu aeg ei saa rõõmus olla

15.12

Meelis Oidsalu: mind on kujundanud isikliku elu kaotused ja vaimsed kriisid

13.12

Uue saate "Psühho" juht Märt Treier: iseendas uitamine võib olla paras piin

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo