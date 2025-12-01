ETV-s ja Jupiteris näeb Soome parima sarja tiitliga pärjatud "Konflikti"

ETV ja Jupiter toovad esmaspäeval, 1. detsembril vaatajateni põnevussarja "Konflikt", mis on Soomes pälvinud aasta parima draamasarja tiitli ja tõi režissöör Aku Louhimiehele parima režissööri tunnustuse.

2024. aastal valminud põnevussarja "Konflikt" keskmes on ootamatud sündmused, kui jaanilaupäeval tungib maalilisele Soome poolsaarele tundmatu vaenlane.

Soome sõjaväeüksus kannab märkimisväärseid kaotusi ja on sunnitud taganema. Noor rühmaülem Annika Berg ja tema meeskond, ameeriklane Jeffrey Williams ja veel kaks inimest, põgenevad vaenlase eest ning otsivad nüüdseks okupeeritud piirkonnas varjupaika. Samal ajal kutsuvad USA president ja teised liitlased äsjavalitud Soome presidenti üles otsustavalt tegutsema, sest 10 000 välisriigi kodanikku on okupeeritud piirkonnas pantvangis.

"Konflikti" režissöör on tunnustatud Aku Louhimies, kes on ka üks sarja stsenaristidest. Sarja eest pälvis ta Soomes parima režissööri teleauhinna. Lisaks sai "Konflikt" ka aasta parima draamasarja tiitli ning oli nomineeritud parima stsenaariumi eest.

"Hakkasime seda sarja mitu aastat tagasi planeerima. Ütlesime siis, et selline stsenaarium ei saa kunagi juhtuda. See ei saa kunagi olla osa meie elust. Nüüd on see aktuaalsem kui kunagi varem," on Louhimies öelnud väljaandele Variety, rõhutades, et sari on siiski fiktsioon. Kuigi sisult päevakajaline, on sari tegijate sõnul eelkõige põnevik, pakkudes hulgaliselt action-stseene.



"Konflikt" alustab ETV-s esmaspäeval, 1. detsembril peale "Välisilma" kell 22.15.

Jupiteris on sari nähtav täies mahus.