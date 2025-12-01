X!

ETV-s ja Jupiteris näeb Soome parima sarja tiitliga pärjatud "Konflikti"

Tele
Konflikt (sari) ep1
Konflikt (sari) ep1 Autor/allikas: pressimaterjal
Tele

ETV ja Jupiter toovad esmaspäeval, 1. detsembril vaatajateni põnevussarja "Konflikt", mis on Soomes pälvinud aasta parima draamasarja tiitli ja tõi režissöör Aku Louhimiehele parima režissööri tunnustuse.

2024. aastal valminud põnevussarja "Konflikt" keskmes on ootamatud sündmused, kui jaanilaupäeval tungib maalilisele Soome poolsaarele tundmatu vaenlane.

Soome sõjaväeüksus kannab märkimisväärseid kaotusi ja on sunnitud taganema. Noor rühmaülem Annika Berg ja tema meeskond, ameeriklane Jeffrey Williams ja veel kaks inimest, põgenevad vaenlase eest ning otsivad nüüdseks okupeeritud piirkonnas varjupaika. Samal ajal kutsuvad USA president ja teised liitlased äsjavalitud Soome presidenti üles otsustavalt tegutsema, sest 10 000 välisriigi kodanikku on okupeeritud piirkonnas pantvangis.

"Konflikti" režissöör on tunnustatud Aku Louhimies, kes on ka üks sarja stsenaristidest. Sarja eest pälvis ta Soomes parima režissööri teleauhinna. Lisaks sai "Konflikt" ka aasta parima draamasarja tiitli ning oli nomineeritud parima stsenaariumi eest.

"Hakkasime seda sarja mitu aastat tagasi planeerima. Ütlesime siis, et selline stsenaarium ei saa kunagi juhtuda. See ei saa kunagi olla osa meie elust. Nüüd on see aktuaalsem kui kunagi varem," on Louhimies öelnud väljaandele Variety, rõhutades, et sari on siiski fiktsioon. Kuigi sisult päevakajaline, on sari tegijate sõnul eelkõige põnevik, pakkudes hulgaliselt action-stseene.
 

"Konflikt" alustab ETV-s esmaspäeval, 1. detsembril peale "Välisilma" kell 22.15.
Jupiteris on sari nähtav täies mahus.

Toimetaja: Karmen Rebane

Jõule oodates

Vali Oma lemmik

Eesti laul 2026

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

30.11

Olav Ehala: kahju, et abikaasa minu juubelit ei näinud

30.11

Heategevussaade "Jõulutunnel" toetab tänavu Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi

08:34

Lasteekraani jõulukalender üllatab iga päev uue looga

14:55

ETV-s ja Jupiteris näeb Soome parima sarja tiitliga pärjatud "Konflikti"

08:29

Keeleteadlane: sõnastikku jõudsid uudissõnad egomull, allapuhe ja käejälg

14:15

Aarne Saluveer: mu ema oli karm melomaan

12:11

Erik Richard Salumäe: mind väga intrigeerib mu perekonna religioosne taust

30.11

Hannes Hanso: aastakümnete pärast jäävad meelde need asjad, mis sind päriselt proovile panid

29.11

Pikaaegne hobusekasvataja avas Kehtnas hobu- ja talutööriistade muuseumi

25.11

Soojakust retrokodu ehitanud naine: mõte tekkis kappide koristamise käigus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo